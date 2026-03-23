Bayern-Aus? Mega-Gerücht um Kompany

Vincent Kompany sorgt beim FC Bayern nicht nur sportlich für Schlagzeilen – jetzt rückt der Erfolgstrainer auch ins Visier der Premier League. Vor allem ein Name sorgt dabei für Aufsehen: Manchester City!

Ausgerechnet sein Ex-Klub soll laut englischen Medien intensiv über eine Rückholaktion nachdenken. Hintergrund: Die Zukunft von Star-Coach Pep Guardiola ist ungewiss, ein Abschied im Sommer, trotz Vertrag bi 2027, steht im Raum. Für diesen Fall gilt Kompany als einer der Top-Kandidaten auf die Nachfolge bei den „Sky Blues“.

Zahlen liegen bereits auf dem Tisch

Und es geht längst nicht mehr nur um Gedankenspiele: Bereits jetzt kursieren konkrete Zahlen. Demnach müsste City wohl mehr als zehn Millionen Pfund (rund 11,5 Millionen Euro) auf den Tisch legen, um Kompany aus seinem Vertrag in München herauszukaufen.

Dabei ist der Belgier beim FC Bayern eigentlich fest im Sattel – nicht zuletzt, weil die Münchner in der Bundesliga klar auf Titelkurs liegen und auch im DFB-Pokal sowie in der Champions League vom großen Coup träumen dürfen. Erst im Oktober verlängerte Kompany seinen Vertrag vorzeitig bis 2029, auch sein Trainerteam wurde langfristig gebunden. Entsprechend gelassen dürften die Verantwortlichen in München die Gerüchte von der Insel verfolgen.

Auch Alonso & Maresca auf der Liste

Zumal ein Wechsel aktuell eher unwahrscheinlich erscheint. Kompany fühlt sich in München wohl und soll kein großes Interesse an einer Rückkehr in die Premier League haben. Dennoch: Die enge Verbindung zu Manchester City – wo er als Spieler seine größten Erfolge feierte – macht die Spekulationen nachvollziehbar.

Neben Kompany werden auch andere Namen gehandelt. So sollen etwa Ex-Chelsea-Coach Enzo Maresca und Xabi Alonso auf der Kandidatenliste stehen. Klar ist: Sollte Guardiola tatsächlich gehen, wird es bei City einen echten Trainer-Poker geben – und Kompany spielt dabei eine zentrale Rolle.