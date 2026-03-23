Bayern-Knall: ER soll Max Eberl nachfolgen

Max Eberl wackelt – nun wird bereits über einen Nachfolger spekuliert.

Sportlich läuft es für den FC Bayern in dieser Saison blendend. Der Meistertitel ist so gut wie sicher, im Pokal steht man bereits im Halbfinale und auch in der Champions League gehört man nach den letzten Galaauftritten zu den absoluten Top-Favoriten. Dennoch scheint es hinter den Kulissen zu rumoren.

Wie berichtet , ist die Zukunft von Sportvorstand Max Eberl völlig offen. Laut BILD liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Vertragsverlängerung des 52-Jährigen bei 50:50. Dabei gibt es vor allem Kritik an Eberls Arbeitsweise samt Alleingänge.

Interessanter Name

Eberls Vertrag läuft noch bis Sommer 2027, aber bereits jetzt wird über einen möglichen Nachfolger spekuliert. Wie das Portal fcbinside berichtet, könnte Markus Krösche nach München wechseln. Der aktuelle Sportdirektor von Eintracht Frankfurt genießt in Deutschland einen hervorragenden Ruf und könnte nun zu einem Top-Verein gehen.

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Allerdings soll auch der BVB Interesse an Krösche zeigen. Die Dortmunder haben sich erst am Wochenende von Sebastian Kehl getrennt und sind deshalb nun auf der Suche nach einem neuen Sportdirektor.