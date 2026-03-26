Im Dortmund-Trikot: Bayern-Star Lennart Karl liebt TikTok-Star

Beim FC Bayern läuft es für Lennart Karl derzeit wie am Schnürchen. Doch nicht nur sportlich sorgt der Youngster für Schlagzeilen, auch privat scheint der Nationalspieler sein Glück gefunden zu haben.

Lennart Karl spielt sich Woche für Woche in die Herzen der Fans. Seit seinem Debüt im Juni 2025 geht es steil bergauf: 35 Einsätze und die erste Nominierung für die deutsche Nationalelf stehen zu Buche. Das Länderspiel gegen die Schweiz findet diesen Freitag um 20:45 Uhr statt, gefolgt von der Partie gegen Ghana am 30. März. Dies ist Karls große Chance auf die WM-Teilnahme im Sommer.

Seit einigen Tagen brodelt die Gerüchteküche auf Social Media. Die neue Frau an seiner Seite soll Zoe Käppele sein. Das 22-jährige Model ist ein bekannter TikTok-Star und begeistert unter dem Namen @zoeklp über eine halbe Million Follower mit Tanz- und Beauty-Videos. Informationen zufolge sind die beiden tatsächlich ein Paar, auch wenn es auf Anfrage bisher keinen offiziellen Kommentar zur Beziehung gab.

© TikTok

Hinweise in den sozialen Medien

Zwei Kurzvideos befeuerten die Spekulationen zuletzt massiv. Am 4. März postete Käppele ein Video mit der Zeile: „Wenn er fine ist, aber dann noch Fußball spielt!“. Am 22. März folgte ein Clip zum Song „Wait for U“, den sie mit „Vermisse dich hier“ und dem Hashtag „#42“ versah – exakt die Rückennummer, die Karl in München trägt. Auch Josie Scholl, die Tochter von Mehmet Scholl, kommentierte den Beitrag bereits mit Herzen.

Wer ist Zoe Käppele?

Die Influencerin steht bei der Agentur „Modelwerk“ unter Vertrag und ist leidenschaftliche Reisende. Kürzlich urlaubte sie auf Sansibar, davor zog es sie nach Mykonos und Italien. Ihre Erlebnisse teilt sie oft in Vlogs auf YouTube. Interessant für Fans in Österreich und Deutschland: In der Vergangenheit zeigte sie sich auf TikTok auch mal im Trikot des BVB. Künftig dürfte man sie wohl öfter im Bayern-Leiberl mit der Nummer 42 sehen.