Vertrags-Frage: Neuer lässt den FC Bayern weiter warten

Eigentlich will der FC Bayern München eine Zukunftsentscheidung von Manuel Neuer haben. Doch dieser lässt sich noch immer Zeit, worauf sich der Klub auch schon einstellt.

Der FC Bayern München hat geplant, dass Manuel Neuer rund um seinen 40. Geburtstag eine Entscheidung über seine Zukunft trifft. Am Freitag wäre diese Deadline. Laut der "Abendzeitung München" rechnet beim deutschen Rekordmeister niemand mit einer schnellen Entscheidung mehr.

Für Manuel Neuer ist der wichtigste Faktor für die Entscheidung seine körperliche Verfassung. Gerade arbeitet der Keeper nach seinem zweiten Muskelfaserriss an seinem Comeback. Nach eigenen Angaben geht es ihm gut, doch die letzten Verletzungen brachten ihn zum Grübeln.

Körper entscheidet über Zukunft

Die Frage bei ihm lautet nicht mehr, ob er noch eine Saison sportlich mithalten kann, sondern ob sein Körper eine weitere Saison auf Topniveau aushalten kann. In den vergangenen 12 Monaten musste Neuer vier Mal wegen einer Muskelverletzung pausieren.

Bei den Verantwortlichen vom FC Bayern München herrscht derzeit kein Stress. Sie gehen die Situation ruhig an und wollen ihren langjährigen Top-Keeper nicht unter Druck setzen.

Nachfolger ist schon klar

Neuer hat sich diesen Stellenwert beim deutschen Rekordmeister in den letzten fast 15 Jahren hart erarbeitet. Der Klub überlässt somit ihrem Kapitän die Entscheidung über seine Zukunft. Zusätzlich hat Bayern schon für einen Ersatz gesorgt. Jonas Urbig hat vor allem in dieser Saison häufig gezeigt, dass er Neuers Nachfolger sein kann.

Derzeit konzentriert sich der ehemalige DFB-Star auf sein Comeback. Wenn es zu keinem Rückschlag kommt, könnte Neuer schon nach der Länderspielpause wieder im Tor stehen. Danach würde er sich Gedanken über seine Zukunft machen.