Bad-Hair-Day durch Regen? So schützen Sie Ihre Haare vor Frizz & Kräuseln

Regen-Frizz adé: Die besten Tipps gegen kräuselnde Haare bei Nässe – so retten Sie Locken, Wellen & glatte Styles vor Feuchtigkeit, Frizz und Bad-Hair-Days im Herbst und Winter.

Heute Morgen: frisch aus der Tür, voller Vorfreude auf den Tag – und zack, Regen. Meine mit viel Liebe und einem heatless curler gestylten Traumwellen? Geschichte. Statt „Volumen à la Glam“ eher „Monica aus Friends in der Karibik-Folge“. Wenn Sie das Drama kennen: willkommen im Club.





Der Herbst hat uns fest im Griff, und Regen bedeutet leider: Hallo Frizz, tschüss Frisur. Aber keine Panik – wir haben Tipps gesammelt, mit denen Sie das Schlimmste verhindern können.

Warum kräuseln Haare eigentlich bei Regen?

Kurz gesagt: Chemie. Mehr Feuchtigkeit in der Luft = mehr Wassermoleküle. Diese reagieren mit den Wasserstoffbrücken in unserem Haar und verändern dessen Struktur. Heißt: Naturlocken kommen durch, glatte Styles kräuseln sich. Willkommen in der Frizz-Zone - nicht zu verwechseln mit der Friendzone.

7 Tipps gegen Regen-Frizz

© Getty Images

1. Haarspray ist Ihr Bodyguard

Sprühen Sie eine Extraportion Haarspray auf die Frisur. Es hält die Form zusammen und schützt vor der feuchten Luft. Am besten unterwegs immer eine kleine Dose dabeihaben – Ihr persönlicher Regenschirm für die Haare.

2. Haare hochbinden

Offene Haare sind wie ein Magnet für Luftfeuchtigkeit. Binden Sie sie lieber hoch – ein lockerer Flechtzopf gibt Struktur und verwandelt Regen-Frizz in gleichmäßige Wellen. Bonus: klappt auch bei kürzeren Haaren.

3. Kopfhaut sauber halten

Regen + Haar = schneller fettende Kopfhaut. Also: öfter waschen, wenn es nass wurde. Keine Zeit? Trockenshampoo rettet den Tag.

4. Nicht heiß duschen

So verlockend es ist: heißes Wasser trocknet die Kopfhaut aus. Waschen Sie lieber lauwarm und spülen Sie am Ende kalt – das schließt die Schuppenschicht und bändigt Frizz.

5. Haaröl verwenden

Ein paar Tropfen in die Spitzen wirken Wunder. Öl glättet die Struktur, verhindert Verfilzen und lässt das Haar glänzen, statt kräuseln.

6. Mikrofasertuch statt Rubbeln

Bitte nicht mit dem Handtuch wild rubbeln – das macht die Schuppenschicht nur noch unruhiger. Mit einem Mikrofasertuch sanft ausdrücken – Ihre Haare werden es lieben.

7. Handcreme to the rescue

Kein Haaröl zur Hand? Greifen Sie zur Handcreme! Ein winziger Klecks in den Spitzen glättet fliegende Härchen. Aber bitte sparsam, sonst gibt’s statt Frizz den „Fett-Look“.

Regen muss nicht automatisch das Ende Ihrer Frisur bedeuten. Mit den richtigen Tricks lassen sich Frizz & Co. bändigen.