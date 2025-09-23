Alles zu oe24VIP
Gute-Laune-Styles für Regentage – die Favoriten der MADONNA-Redaktion
Fashion gegen Grau

Gute-Laune-Styles für Regentage – die Favoriten der MADONNA-Redaktion

23.09.25, 12:45
„Was ziehe ich heute an?“ – diese Frage stellt sich bei uns in der Redaktion jeden Tag. Mit Zalando zeigen wir, wie man jeden Moment stilvoll meistert. Regen? Kein Problem! Die richtigen Pieces verwandeln selbst den trübsten Tag in einen Gute-Laune-Look.

Regenwetter muss nicht gleich schlechte Laune bedeuten – ganz im Gegenteil! Mit cleveren Farben, spannenden Materialien und Styling-Tricks verwandeln wir graue Tage in echte Stimmungsbooster. Genau dafür haben wir in unserer neuen Video-Serie „Was ziehe ich an, wenn…?“ die schönsten Looks gestylt – und schon vorab: Alle Lieblings-Pieces der MADONNA-Redaktion gibt es HIER zum Nachshoppen.

Die ultimativen Styling-Tipps für Regentage

  • Farbe gegen Grau: Knalliger Strick oder Regenmäntel in Trendfarben sind unsere Sofort-Stimmungsheber.
  • Funktion trifft Fashion: Wasserabweisende Materialien, coole Boots oder stylishe Capes halten trocken – und sehen dabei alles andere als langweilig aus.
  • Accessoires als Eyecatcher: Bunte Bag-Charms, Perlenketten oder Statement-Details machen aus jedem Basic-Look einen Hingucker.

Die MADONNA-Looks im Überblick

Unsere Redaktion hat gemeinsam mit Zalando die schönsten Outfits zusammengestellt – zum Anschauen, inspirieren lassen und Nachshoppen:

MADONNA-Essentials für Regentage

  • ZIGN Halskette 1/7
    STAND STUDIO Regenparka
  • ZIGN Halskette 2/7
    SISTER JANE Minikleid
  • ZIGN Halskette 3/7
    NEVER FULLY DRESSED Strickjacke
  • ZIGN Halskette 4/7
    VERO MODA Wide Leg Hose
  • ZIGN Halskette 5/7
    STEVE MADDEN Schnürstiefelette
  • ZIGN Halskette 6/7
    COACH Handtasche
  • ZIGN Halskette 7/7
    ZIGN Halskette

© Zalando

€ 450,00

€ 99,99

€ 144,95

€ 49,99

€ 199,95

€ 194,95

€ 17,99

Shop the Look

Alle gezeigten Teile finden Sie direkt HIER bei Zalando. Auf der Collection-Page von MADONNA können Sie die Looks ganz easy nachstylen – und sind für jede Gelegenheit perfekt ausgestattet.

Wer sagt, dass Regenwetter langweilig sein muss? Mit diesen Looks wird jeder Regentag zum Fashion-Statement!

