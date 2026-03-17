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Leonard Prescott Bayern
© Getty

Champions League

Torwart-Beben! 16-Jähriger soll gegen Atalanta Bayern-Kasten dicht halten

17.03.26, 18:02
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Nach der 6:1-Demontage im Hinspiel ist die Rollenverteilung in München klar. Während Bayern München den Sack endgültig zumachen will, kämpft Atalanta Bergamo am Mittwoch nur noch um die Ehre.

Die Mannschaft von Vincent Kompany geht mit einem gewaltigen Polster in das Rückspiel am Mittwoch (21:00 Uhr – live Sky & Sport24-Liveticker). Das Hinspiel in Italien glichen die Bayern einer Naturgewalt: Ein 6:1-Erfolg, bei dem vor allem Michael Olise mit zwei Treffern und einer Vorlage glänzte. Die Bayern haben eine beeindruckende Statistik im Rücken: In 28 von 29 Fällen kamen sie nach einem Auswärtssieg im Hinspiel eine Runde weiter.

Torhüter-Alarm beim deutschen Rekordmeister

Trotz der komfortablen Ausgangslage plagen den FC Bayern Personalsorgen. Manuel Neuer und Sven Ulreich fallen sicher aus, auch hinter Jonas Urbig steht ein dickes Fragezeichen. Damit könnte der erst 16-jährige Leonard Prescott sein Debüt auf der ganz großen Bühne geben. Zudem fehlen Joshua Kimmich und Olise gelbgesperrt. Im Sturm könnte erneut Nicolas Jackson den Vorzug vor Harry Kane erhalten, obwohl der Chelsea-Leihspieler am Wochenende bei der Nullnummer in Leverkusen mit einer Roten Karte für Negativschlagzeilen sorgte.

Bergamo sucht den Funken Hoffnung

Atalanta reist mit der schwersten europäischen Niederlage im Gepäck nach München. Die "Bergamaschi" konnten am Wochenende immerhin ein 1:1 gegen Inter Mailand erkämpfen, warten aber seit fünf Spielen auf einen Sieg. Trainer Raffaele Palladino muss auf den verletzten Raspadori und den gesperrten Musah verzichten. Hoffnungsträger ist Charles De Ketelaere, der in dieser Champions-League-Saison bereits vier Scorerpunkte (2 Tore, 2 Assists) sammeln konnte.

Mögliche Aufstellungen:

Bayern München: Prescott – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Goretzka, Pavlovic – Karl, Gnabry, Diaz – Jackson

Atalanta Bergamo: Carnesecchi – Scalvini, Djimsiti, Kolasinac – Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi – De Ketelaere, Zalewski – Krstovic

Live auf Sky.

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