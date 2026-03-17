Entscheidung im Camp Nou! Yamal will Barca ins Viertelfinale schießen

Nach dem hart umkämpften Unentschieden im Hinspiel steht am Mittwoch die Entscheidung an. Barcelona will vor heimischer Kulisse den Sack zumachen, während Newcastle auf die große Sensation hofft.

Hansi Flick und sein FC Barcelona empfangen Newcastle United am Mittwoch (18:45 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) zum entscheidenden Achtelfinal-Rückspiel. Die Katalanen gehen nach einer starken Ligaphase, die sie unter den Top-8 abschlossen, als Favorit in die Partie. In der heimischen Primera Division ist Barca weiterhin voll im Titelrennen, während Newcastle in der Premier League derzeit um den Anschluss an die europäischen Plätze kämpft.

Newcastles schweres Pflaster Barcelona

Die "Magpies" haben historisch einen schweren Stand gegen Barca: Seit ihrem ersten Sieg 1997 gab es vier Niederlagen in Serie, darunter auch die Pleite im September. Erst letzte Woche konnten die Engländer mit einem Remis diesen Negativtrend stoppen. Newcastle musste den Umweg über die Play-offs gegen Qarabag nehmen, wo sie sich mit einem beeindruckenden 9:3-Gesamtscore durchsetzten, während Barcelona direkt qualifiziert war.

Personalnot bei den Gästen

Newcastle-Coach Eddie Howe muss im Camp Nou auf seine Schlüsselspieler Schär und Bruno Guimarães verzichten. Barcelona hingegen kann auf Youngstar Lamine Yamal bauen, der zuletzt den Siegtreffer gegen Bilbao erzielte. In der Champions League präsentierte sich Barca zuletzt defensiv anfällig mit 1,67 Gegentoren pro Spiel, gleicht dies aber mit einer starken Offensive (2,56 Tore) wieder aus.

Mögliche Aufstellungen:

Barcelona: Garcia – Joao Cancelo, Martin, Cubarsi, Araujo – Pedri, Bernal – Raphinha, Fermin Lopez, Yamal – Lewandowski



Newcastle United: Ramsdale – Hall, Burn, Thiaw, Trippier – Joelinton, Tonali, Ramsey – Barnes, Osula, Elanga

Mittwoch, 18:45 Uhr live auf Sky.