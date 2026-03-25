Bayern-Schock! Superstar vor Wechsel in die Premier League

Dem FC Bayern München droht im kommenden Sommer der Verlust eines ihrer Leistungsträger - die Premier League ruft.

Während der FC Bayern weiterhin um das Triple kämpft, laufen bei den sportlichen Verantwortlichen die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Wie nun mehrere englische Medien berichten, dürfte ein absoluter "unverkäuflicher" Superstar Deutschland aber in Richtung Premier League verlassen.

Während man weiterhin um Neuverpflichtungen kämpft, gibt es mehrere Namen, die den deutschen Rekordmeister verlassen werden. Der Abgang von Leon Goretzka ist bereits fix, die Zukunft von Kapitän Manuel Neuer ist weiterhin unklar. Hinzu kommen die Abwanderungswilligen Min Jae Kim und Leihspieler Nicolas Jackson.

Superstar wurde angeboten

Doch nun dürfte laut dem Portal "TEAMtalk" ein weiterer Schlüsselspieler das Weite suchen. Es soll sogar zwei Teams geben, die als neuer Arbeitgeber großes Interesse zeigen. Vor allem Manchester United und der FC Liverpool bemühen sich derzeit um die Dienste des kanadischen Teamspielers Alphonso Davies, der lange Zeit von den Bossen als unverkäuflich definiert wurde. Nun soll der 25-Jährige den Reds aus dem Norden Englands sogar zum Kauf angeboten worden sein.

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Allerdings wurde der Außenverteidiger immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen und kämpft seitdem darum, zu alter Stärke zurückzufinden. Dennoch dürfte das Interesse aus der Premier League enorm sein. Auch der FC Arsenal oder Manchester City dürften sich um den Kanadier bemühen, die Zukunft des Abwehr-Asses dürfte also nicht mehr in München liegen.