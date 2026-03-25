13.000 zusätzliche Zugplätze in den Osterferien

Wer keinen Sitzplatz reserviert, hat eine andere Art der Ostersuche.

OÖ. Am Wochenende startet Österreich in die Osterferien. Die Tage rund um Ostern zählen zu den besonders stark frequentierten des Jahres. Damit ausreichend Sitzplätze für Reisende zur Verfügung stehen, haben die ÖBB auch heuer wieder ihr Angebot für den Osterreiseverkehr erweitert. Die ÖBB stocken die Anzahl der Sitzplätze und Zugverbindungen sowohl auf der Weststrecke als auch auf den beiden Interregio-Linien Pyhrn und Ennstal auf und erhöhen das Sitzplatzangebot um insgesamt mehr als 13.000 Plätze. Rund um die Osterferien von 27. März bis 06. April sind damit insgesamt 37 zusätzliche Züge für Fahrgäste im Einsatz. Es fahren zusätzliche Züge auf den Relationen Wien Hbf – Salzburg – Wien Hbf und Wien Westbahnhof – Feldkirch – Wien Westbahnhof.Zusätzliche Züge gibt es auch auf den beiden Interregio-Linien Linz – Graz – Linz (IR-Pyhrn) und Innsbruck – Schwarzach-St. Veit – Innsbruck (IR-Ennstal).