Die höflichsten Länder der Welt und wo Österreich landet

Eine neue globale Untersuchung zeigt, wie die Welt über Höflichkeit denkt. Während Japan triumphiert, kommt Österreich im internationalen Vergleich nicht gut weg.

Der berüchtigte Wiener Grant ist nun offiziell dokumentiert. Der britische Finanzdienstleister Remitly hat über 4.600 Personen aus 26 Ländern befragt, um die höflichsten und freundlichsten Nationen zu ermitteln. Die Teilnehmer sollten sowohl Fremdeinschätzungen als auch eine eigene Selbsteinschätzung abgeben.

Japan ist weltweiter Spitzenreiter

Mit 35,15 % der Stimmen belegt Japan souverän den ersten Platz. Die Kultur des Respekts, die soziale Harmonie und die tief in der Sprache verwurzelten Höflichkeitsformen wurden als Hauptgründe genannt. Interessanterweise sind die Japaner selbst viel bescheidener: In der Selbsteinschätzung landete das Land nur auf Platz 25. Platz zwei im Gesamtranking sicherte sich Kanada, gefolgt vom Vereinigten Königreich auf Rang drei.

Österreich bildet das Schlusslicht

Für Österreich fiel das Ergebnis ernüchternd aus. Im internationalen Vergleich der 25 genannten Nationen belegt das Land den letzten Platz. Besonders auffällig ist die Diskrepanz zur Eigenwahrnehmung: Während die Welt uns auf Platz 25 sieht, schätzen wir uns selbst deutlich positiver auf Platz 12 ein.

Die höflichsten Ländern der Reihe nach:

Japan

Kanada

Vereinigtes Königreich

China

Deutschland

Philippinen

Schweden

Dänemark

Finnland

Südafrika

Australien

Schweiz

USA

Indien

Irland

Neuseeland

Norwegen

Niederlande

Thailand

Frankreich

Brasilien

Spanien

Belgien

Italien

Österreich

Deutschland in den Top 5

Überraschend für viele dürfte das Abschneiden unseres Nachbarn sein. Deutschland komplettiert die Top 5 der höflichsten Nationen. Die Begründung der Befragten: Höflichkeit äußere sich dort durch direkte Kommunikation, Respekt vor der Privatsphäre und Rücksichtnahme auf andere. China landete auf dem vierten Platz, wobei hier die konfuzianischen Traditionen hervorgehoben wurden.

Fehlende Freundlichkeit im Ranking

Beim Thema Freundlichkeit sieht es für uns noch düsterer aus: Hier taucht Österreich in der Bestenliste gar nicht erst auf. Diese Rangliste wird von Kanada angeführt, gefolgt von Brasilien, das für seine Geselligkeit gelobt wurde, und Australien mit seiner entspannten Art. Die Studie betont jedoch, dass ausschließlich die Wahrnehmung von Höflichkeit und nicht Unhöflichkeit gemessen wurde.