2 Meter Schnee! HIER kehrt der Winter mit voller Wucht zurück

Heikle Wetterlage: Bis zu 2 Meter Neuschnee sind im Anmarsch

Der Frühling macht Pause – der Winter kehrt in Österreich wieder mit voller Wucht zurück. In der Nacht auf Donnerstag erreicht eine Kaltfront das Land und bringt einen Temperatursturz und jede Menge Niederschlag mit sich.

Bis zu 2 Meter

Die Schneefallgrenze sinkt dabei bis in tiefe Lagen, wobei bis zum Wochenende enorme Neuschneemengen von bis zu 150 cm oder vielleicht sogar 2 Meter möglich sind.

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Hotspots sind vor allem die Nordalpen und der Nordostrand, etwa das Tennengebirge, der Dachstein, das Hochschwab-Gebiet und die niederösterreichischen Berge wie Ötscher und Rax.

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Auf den Bergen wird die Lawinengefahr massiv ansteigen. Schneefall ist dabei auch im Flachland und eventuell in Wien möglich. Eine Wetterbesserung ist vorerst nicht in Sicht. Auch die Karwoche dürfte turbulent und winterlich werden.

Schnee-Warnung

Die "GeoSphere Austria" hat bereits eine gelbe Schneewarnung von Donnerstag, 26. März, 00:00 Uhr bis Samstag, 28. März, 0:00 Uhr ausgegeben. Autofahrer müssen mit schneeglatten Fahrbahnen und schlechter Passierbarkeit auf höher gelegenen Straßen rechnen. Zudem besteht die Gefahr von Schneebruch: Da der Schnee teils nass und schwer ausfällt, könnten Äste unter der Last abbrechen. Am Samstag, 28. März, bleibt die Lage besonders im Nordosten angespannt, wo weitere hohe Niederschlagsmengen und stürmischer Wind erwartet werden.

Gelbe Schneewarnung laut Wetterdienst "GeoSphere Austria" von Donnerstag (26.03.) 6:00 Uhr bis Samstag (28.03.) 00:00 Uhr. © GeoSphere Austria

Am Samstag kann es besonders im Nordosten häufig weiter regnen und bis unter 500 m herab schneien. Im Worst-Case-Szenario kommen nochmals hohe Niederschlagsmengen zusammen, wodurch vor allem bis in Mittelgebirgslagen die Schneebruchgefahr noch ansteigen kann! Der oft lebhafte, teils kräftige Wind aus West bis Nordwest sorgt zusätzlich für Probleme.