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Hund
© Getty Images

Haustier-Event

Auf den Hund gekommen: Pfotenfest in Korneuburg

11.05.26, 14:25
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Tierfreunde kommen in Korneuburg voll auf ihre Kosten: Beim großen "Pfotenfest" dreht sich einen ganzen Nachmittag lang alles um den Hund. 

Beim Korneuburger Pfotenfest erwartet die Besucher am Freitag von 14 bis 17 Uhr ein buntes Programm mit Infoständen, interaktiven Workshops und jeder Menge Tipps rund um ihren Alltag mit dem Hund. Experten, Vereine und Organisationen geben Einblicke in Themen wie Haltung, Training und Gesundheit. Dabei können Hundebesitzer direkt Fragen stellen und sich wertvolle Tricks für das Zusammenleben mit ihren Tieren holen.

Während Frauchen und Herrchen durch die Stände schlendern, wartet auf die jüngsten Gäste eine kreative Bastelstation. Dort wird gemalt, geklebt und gebastelt - alles natürlich passend zum Hunde-Thema. 

Der Eintritt zum Korneuburger Pfotenfest ist kostenlos. Besucher können auch ohne eigenen Hund vorbeischauen und gemeinsam einen tierischen Nachmittag erleben.

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