Ski-Queen Cornelia Hütter: Entscheidung um Karriereende ist gefallen

Der nächste Abgang im ÖSV deutet sich an. Cornelia Hütter wird schon in Bälde ihre Entscheidung bekannt geben, ob sie ihre großartige Karriere fortsetzen oder doch beenden wird.

Cornelia Hütter (33), die Abfahrtsweltcup-Siegerin 2024 und zehnfache Weltcupsiegerin, zählt immer noch zu den besten Fahrerinnen des ÖSV. Unsere Speed-Queen gewann in ihrer Karriere je fünf Abfahrten und Super-G, weiters fuhr sie im Weltcup noch je zwölf Mal auf Platz 2 und Platz 3.

Bei Olympia und Weltmeisterschaften reichte es jeweils einmal für eine Bronzemedaille (Olympia-Super-G 2026 und WM-Super-G 2023). Dennoch ist sie aus dem heimischen Damenteam kaum noch wegzudenken.

Doch in den letzten Jahren brodelte es innerhalb des Teams bei unseren Ski-Damen. Vor allem im vergangenen Sommer sorgte der damalige Damen-Chef Roland Assinger für Wirbel, der mehrere Rücktritte und Kritik seiner Athletinnen zur Folge hatte.

Traum erfüllt

Hütter ließ sich davon nicht beeindrucken und konnte sich heuer ihren großen Traum einer Olympia-Medaille erfüllen. Doch wie lang sie noch als Profisportlerin weitermachen will, ließ sie offen. Zuletzt meinte unsere Speed-Queen, dass sie sich bis Anfang Mai, also Ende dieser Woche, mit der Entscheidung noch Zeit lassen möchte.

Das dürfte nun schneller als geplant passiert sein. Denn am Montag lädt sie mit ihren Sponsoren zu einer großen Pressekonferenz in der Steiermark. Der Zeitpunkt deutet darauf hin, dass sie dort verkünden wird, dass sie ihre Ski nach 15 Jahren in die Ecke stellen wird.

Ihr Debüt feierte sie am 2. Dezember 2011 in Lake Louise, ihren ersten Podestplatz holte sie am 21. 12. 2013 in der Abfahrt von Val d'Isère hinter Marianne Abderhalden und Tina Maze. Ihre beste Saison hatte sie im Jahr 2023/24, als sie mit einem Sieg beim Weltcup-Finale in Saalbach die kleine Kristallkugel in der Abfahrt gewinnen konnte. Größere Erfolge wurden aber durch unzählige Verletzungen verhindert. Drei Kreuzbandrisse und eine Milz- und Lungenverletzung 2018 forderten die Kärntnerin enorm, doch sie kam immer wieder zurück und sorgte für rot-weiß-roten Jubel auf den Weltcup-Pisten der Welt.