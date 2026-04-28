Experten warnen vor totalem Chaos bei Miami-Grand-Prix

Nach einem Monat Rennpause meldet sich die Formel 1 am Wochenende mit dem GP von Miami zurück. Doch nun warnen Experten schon vor einem Chaos-GP.

Am 29. März fand das bislang dritte und letzte Saisonrennen der Formel-1-WM statt. In Japan kürte sich Kimi Antonelli vor Oscar Piastri und Charles Leclerc zum Sieger und steht an der Spitze der Fahrerwertung. Am Wochenende wird mit dem GP von Miami das große Comeback gefeiert.

Seitdem verabschiedeten sich die Stars aufgrund des Iran-Konflikts in eine unfreiwillige Pause. Die Stationen in Bahrain und Saudi-Arabien mussten abgesagt werden. In der Zeit wurde das neue Reglement verfeinert.

Um die Anpassungen bei den umstrittenen Technik-Regularien auch auf ihre Renntauglichkeit zu testen, wurde das erste Training am Freitag um 30 Minuten verlängert. Hintergrund ist allerdings, dass es das einzige Training sein wird.

Hochspannung vor Sprint-Wochenende

Denn bereits am Freitag (ab 22.30 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) steht das Qualifying für den Sprint am Samstag am Programm. Max Verstappen und die starken Kritiker der neuen Autos haben also nicht viel Zeit, die Verbesserungen zu testen. Auch die Fans warten mit Hochspannung auf die Auswirkungen der Anpassungen.

Doch im Schatten dessen warnen nun auch Wetterexperten vor dem kommenden Wochenende. Am Freitag und Samstag sind in Miami tropische Bedingungen prognostiziert. Bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit soll es das Thermometer bis zu 33 Grad anzeigen.

Wetter-Schock am Sonntag

Am Sonntag kippt das Wetter in der Florida-Metropole allerdings. Genau zum Rennstart um 13 Uhr Ortszeit (ab 22 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) sollen heftige Regenschauer über das Hard Rock Stadium von Miami ziehen, um das die Boliden der Motorsport-Königsklasse ihre Kreise ziehen. Mit ähnlichen Bedingungen mussten die F1-Stars auch im Vorjahr kämpfen.

Damit droht auf dem teils engen Kurs zusätzliche Gefahr, durch Autos, die von der Strecke abrutschen, mit hoher Safety-Car-Wahrscheinlichkeit werden dann auch die Superhirne an der Boxengasse gefragt sein, die richtige Taktik für den Rennsieg auszurufen.