Antonelli rockt Monaco! Wolff schwärmt von Mercedes-"Rockstar"

Fünf GP-Siege in Serie! Mercedes-Wunderkind Kimi Antonelli krönt sich mit nur 19 Jahren zum jüngsten Monaco-Sieger der Formel-1-Geschichte und lässt die Konkurrenz im WM-Kampf 2026 alt aussehen.

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Die Sportwelt verneigt sich vor dem neuen König von Monte Carlo. Mit gerade einmal 19 Jahren, 9 Monaten und 13 Tagen raste Mercedes-Wunderkind Kimi Antonelli im Fürstentum zum historischen Triumph und feierte seinen fünften Grand-Prix-Erfolg in Serie. Damit ist der Italiener ab sofort der jüngste Monaco-Sieger aller Zeiten. Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff geriet nach der Gala im Zielraum komplett ins Schwärmen über seinen Schützling. Nach dem Abschied von Lewis Hamilton habe das Team nun weltweit einen neuen echten Rockstar bei Mercedes, der die Massen elektrisiert.

Selbst die Konkurrenz zieht vor dieser historischen Performance den Hut. Ex-Champion Lewis Hamilton, der im Ferrari mittlerweile Antonelli-Jäger Nummer eins ist, raunte seinem Mercedes-Nachfolger nach der Siegerehrung augenzwinkernd zu, dass es langsam zu viele Siege werden. Hamilton selbst erlebt derzeit zwar durch die Unterstützung seiner Freundin Kim Kardashian ein privates Hoch, sportlich läuft er dem Teenager aber hinterher. In der Weltmeisterschaft zieht das Mercedes-Juwel nämlich einsam seine Kreise an der Spitze.

Der "Rockstar" lässt die Korken knallen: Kimi Antonelli feiert seinen historischen Triumph im heutigen Match von Monaco standesgemäß und versprüht den Sieger-Champagner auf dem Podium. © SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Schnittiger Rekordlauf im Fürstentum

Nach 6 von insgesamt 22 WM-Stationen kann Antonelli den WM-Champagner eigentlich schon einkühlen. Er führt in der Gesamtwertung bereits komfortable 66 Punkte vor Hamilton, während Mercedes-Teamkollege George Russell sogar nur noch auf dem dritten Rang liegt. Für die Buchmacher ist der Titelkampf quasi schon gelaufen. Wer beim Wettanbieter admiral.at zehn Euro auf den Youngster als kommenden Weltmeister setzt, bekommt bei einer mageren Quote von 1,20 im Erfolgsfall gerade einmal mickrige zwei Euro Gewinn heraus.

Das krasse Kontrastprogramm zum Vorjahr macht den aktuellen Triumph noch viel süßer. 2025 erlebte Antonelli in Monaco nämlich noch ein absolutes Debakel, als er das Rennen als 18. und damit Letzter beendete. Die Lehren aus der bitteren Vorsaison hat der Youngster aber offensichtlich gezogen. Der Blick richtet sich nun nach vorne, denn Schlag auf Schlag geht es im Rennkalender weiter. Das nächste Spektakel steigt bereits kommendes Wochenende auf dem Asphalt in Barcelona (Sonntag, 14. Juni, 15:00 Uhr/live ServusTV & Sport24-Liveticker).