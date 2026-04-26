Nach Türkei-Comeback: Nächster Kult-Kurs vor Formel-1-Deal

Unter der Woche sorgte die Meldung, dass die Formel 1 ab 2027 in die Türkei zurückkehrt, für Begeisterung. Doch der Istanbul-Park ist nicht der einzige Kurs, der vor einem Comeback steht. Aufgrund vieler laufender Verträge deutet vieles schon bald auf eine Rekord-WM hin.

Die Formel-1-Weltmeisterschaften 2024 und 2025 waren mit jeweils 24 Rennen bisher die längsten der Geschichte. Heuer dürfte das durch den Ausfall der Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien nicht gelingen. Beim derzeitigen Stand wird die Saison mit 22 Grand Prix zu Ende gefahren.

Doch schon bald könnte ein neuer Rekord in den Büchern stehen. Denn während ab nächster Saison mit dem GP der Niederlande in Zandvoort nur ein Rennen aus dem Kalender gestrichen wird, kommen mit Istanbul und Portugal zwei Rennen dazu. Sprich: Schon nächstes Jahr werden 25 Stationen zu absolvieren sein.

Härtetest für Teams

Für die Verantwortlichen und Crews bei den Teams eine logistische Herausforderung, da der Transport der Boxen-Ausstattung gut geplant sein muss und mehrere Rennen im Wochentakt zu absolvieren sein werden.

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Während man aus Kostengründen in Barcelona und Belgien bereits weniger Rennen absolviert und die Motorsport-Königsklasse nur noch alle zwei Jahre empfängt, kämpfen weiterhin mehrere Destinationen darum, in den Kalender aufgenommen zu werden. Doch viel Platz gibt es nicht, wie die Übersicht der laufenden Verträge zeigt.

So lange laufen die Verträge der Formel-1-Strecken

GP der Niederlande in Zandvoort: Bis 2026

in Zandvoort: Bis 2026 GP von Las Vegas : Bis 2027

: Bis 2027 GP von Portugal in Portimao: 2027, 2028

in Portimao: 2027, 2028 GP von Singapur : Bis 2028

: Bis 2028 GP von Mexiko in Mexiko City: Bis 2028

in Mexiko City: Bis 2028 GP von Japan in Suzuka: Bis 2029

in Suzuka: Bis 2029 GP von China in Shanghai: Bis 2030

in Shanghai: Bis 2030 GP von Saudi-Arabien in Jeddah: Bis 2030 (Ab 2027 in Qiddiya)

in Jeddah: Bis 2030 (Ab 2027 in Qiddiya) GP on Brasilien in Sao Paulo: Bis 2030

in Sao Paulo: Bis 2030 GP von Abu Dhabi : Bis 2030

: Bis 2030 GP von Aserbaidschan in Baku: Bis 2030

in Baku: Bis 2030 GP von Italien in Monza: Bis 2031

in Monza: Bis 2031 GP von Belgien in Spa-Francorchamps: Bis 2031 (jährlich wechselnd mit Katalonien)

in Spa-Francorchamps: Bis 2031 (jährlich wechselnd mit Katalonien) GP von Katalonien in Barcelona: Bis 2032 (jährlich wechselnd mit Belgien)

in Barcelona: Bis 2032 (jährlich wechselnd mit Belgien) GP von Ungarn in Budapest: Bis 2032

in Budapest: Bis 2032 GP der Türkei in Istanbul: Bis 2032

in Istanbul: Bis 2032 GP von Katar in Lusail: Bis 2032

in Lusail: Bis 2032 GP von Großbritannien in Silverstone: Bis 2034

in Silverstone: Bis 2034 GP der USA in Austin: Bis 2034

in Austin: Bis 2034 GP von Kanada in Montreal: Bis 2035

in Montreal: Bis 2035 GP von Monaco in Monte Carlo: Bis 2035

in Monte Carlo: Bis 2035 GP von Spanien in Madrid: Bis 2035

in Madrid: Bis 2035 GP von Bahrain in Sakhir: Bis 2036

in Sakhir: Bis 2036 GP von Australien in Melbourne: Bis 2037

in Melbourne: Bis 2037 GP von Österreich in Spielberg: Bis 2041

GP von Miami: Bis 2041

Der Österreich-Grand-Prix hat neben Miami die längste Laufzeit und ist abgesichert. Las Vegas ist für die F1-Bosse ein voller Erfolg, die Verlängerung über 2027 hinaus dürfte nur noch Formsache sein. Insgesamt casht die Formel 1 durch die Verträge mit den Rennstrecken alleine schon fast eine Milliarde Dollar.

Kein Platz für Kult-Strecken

Doch Traditions-Strecken, wie in Deutschland (Nürburgring oder Hockenheimring) oder Imola, fehlen weiterhin in der Liste. Auch den legendären Kurs in Malaysien (Sepang) wünschen sich viele PS-Fans zurück, doch derzeit deutet nichts darauf hin, dass diese Wünsche erfüllt werden.

Dafür gibt es weiterhin Bemühungen, einen Standort wieder ins Renne zu bringen, auf dem die Motorsport-Elite zuletzt 1993 gastierte. Der bislang letzte Sieger ist niemand Geringerer als Alain Prost. Konkret geht es um den GP von Südafrika.

Kein Rennen in Afrika

Während man im asiatischen Raum weiter expandiert, gibt es derzeit weiterhin kein einziges Rennen in Afrika. Das soll sich nun schon bald ändern. Selbst Südafrikas Sportminister Gayton McKenzie setzt sich dafür ein und tönte zuletzt, dass seine Amtszeit nicht erfolgreich sei, wenn er den Deal nicht einfädeln könnte.

Im Vorjahr soll es sogar schon konkrete Verhandlungen gegeben haben. Damals meinte McKenzie, dass es 2026 "definitiv keinen GP in Südafrika geben wird". Allerdings weiß man nun, welche Anforderungen an das Land und den Austragungsort gestellt werden. "Die Formel 1 reicht uns die Hand und wir arbeiten an einem Angebot, das sie nicht ablehnen können", kündigte der Politiker an.

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Dafür wird der Kyalami Circuit bereits umgebaut. Die Kosten belaufen sich vorerst auf etwa 15 Millionen Dollar. Dann fehlt nur noch der Zuschlag und Fans könnten sich spätestens ab 2028 auf eine Saison mit mindestens 28 Rennen freuen.