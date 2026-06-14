Kim klingelt! Liebesanruf bei Hamilton

Lewis Hamilton feiert in Barcelona seinen ersten Formel-1-Sieg für Ferrari und schreibt Geschichte, während abseits der Rennstrecke ein Anruf von Kim Kardashian für Aufsehen sorgt.

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Der Rekordweltmeister Lewis Hamilton strahlt über beide Ohren, nachdem er sich in Barcelona seinen größten Traum in Rot erfüllt hat. Zum ersten Mal gewinnt er einen Grand Prix für Ferrari und schreibt damit Formel-1-Geschichte. Doch Rot ist nicht nur die Farbe seines Siegerautos, sondern auch die Farbe der Liebe. Offenbar wollte eine ganz besondere Frau diesen Moment unbedingt mit ihm teilen. Während die Ferrari-Mechaniker feiern, Champagner fließt und der Brite zur Pressekonferenz eilt, klingelt sein Telefon.

Am anderen Ende der Leitung war ausgerechnet Kim Kardashian. Dies berichtet der australische Star-Fotograf Kym Illman auf der Plattform Instagram. Er schreibt, dass er zufällig ein pikantes Telefongespräch im Fahrerlager erhaschen konnte, als der Rennfahrer an ihm vorbeiging.

Vertraute Stimme aus USA

Illman schildert die Situation auf Instagram wie folgt: "Als Lewis Hamilton an mir vorbeiging, hörte ich eine vertraute Frauenstimme mit US-Akzent aufgeregt fragen: ,Wie fühlst du dich?‘ Lewis antwortete kurz und schlicht: ,Unglaublich.‘ Kim war eine der Ersten, die er anrief, nachdem er zum Sieger des Großen Preises von Barcelona gekürt worden war." Damit zeigt sich ein enger Bezug zwischen den beiden Stars direkt nach diesem historischen Erfolg in der Formel 1.