7:1 - Deutsche Ballermänner zerlegen Curacao

Die DFB-Elf ist mit einer eindrucksvollen 7:1-Tor-Gala gegen Curacao in die WM gestartet.

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Nach dem Gruppen-Aus 2018 und 2022 startete Deutschland mit einem 7:1-Sieg gegen Fußball-Zwerg Curacao in die WM und steht damit bereits mit einem Bein im Sechzehntelfinale.

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Das klimatisierte Houston Stadium, Sonntag, 19.22 Uhr MESZ. Nach der schnellen 1:0-Führung durch Nmecha lassen die Deutschen die Zügel locker und bekommen die Rechnung präsentiert: Schlotterbeck klärt halbherzig, Comenencia rauscht heran und zieht ab.

Der vom Kimmich-Knie abgefälschte Ball schlägt unhaltbar im Tor von Rekord-Goalie Manuel Neuer ein – 1:1 (21.). Das erste Tor der Karibik-Kicker in der WM-Geschichte. Auf den Tribünen tanzen die Fans. Nach dem nächsten Angriff stoppt die obligate Trinkpause die Drangphase der Advocaat-Truppe.

Deutschland gegen Curacao 1 / 7 © APA/AFP/RONALDO SCHEMIDT © GEPA pictures © APA/AFP/RONALDO SCHEMIDT

Pavlovic & Sané sorgen für Ruhe vor der Pause

Danach finden die Deutschen ins Spiel. Pavlovic und (30.) und Sané vernebeln ihre Chancen noch, ehe zwei Standard-Situationen für klare Verhältnisse sorgen: Brown tritt eine Ecke, Schlotterbeck läuft sich frei und köpft zum 2:1 ein (38.). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit holt Nmecha nach Mini-Foul im Straraum einen Elfer raus. Haverts verwertet eiskalt - 3:1 (45.+5).

Musiala, Brown, Undav & Haverts in Torlaune

Gleich nach Wiederanpfiff sorgt Musiala nach Kimmich-Lochpass in den Strafraum für die Vorentscheidung – 4:1 (57.). Brown (68.), "Joker" Undav (78.) und "Doppelpacker" Haverts (88.) machen den Deckel drauf.

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Wie viel die Deutschen wirklich drauf haben, sollte sich gegen die Elfenbeinküste (20.6., 22 Uhr) bzw. am 25. Juni gegen Ecuador zeigen. Gegen diese auf dem Papier leichteren beiden Gruppengegner nimmt Curacao-Coach Advocaat den nächsten Anlauf auf eine Sensation.