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Erster Sieg

"Forza Ferrari!" Emotionale Hamilton-Botschaft

© APA/AFP/LLUIS GENE
Großer Jubel bei Lewis Hamilton! Der Rekordweltmeister sicherte sich endlich seinen ersten Sieg für Ferrari – und wurde dann am Boxenfunk emotional.
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"Forza Ferrari", brüllte Hamilton ins Mikrophon und schrie alle Emotionen heraus.

"Danke, danke, danke! Ich bin so stolz auf das Team! Danke an meine Familie, danke an die Fans - ihr macht mich zu dem was ich bin", schickte Hamilton hinterher.

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"Ich bin einfach nur glücklich. Nach dem letzten Jahr schien ein Sieg fast unmöglich, aber das Team hat nie aufgehört zu pushen. So ein Sieg ist schon extrem besonders. Als Kind wollte ich immer schon einmal in diesem Auto gewinnen", so der emotionale Hamilton.

Erster Sieg seit 2 Jahren

Es ist Hamiltons 106. Grand-Prix-Sieg, der erste seit Belgien 2024.

Barcelona ist ein besonderer Ort für Ferrari: Denn auch 1996 feierte ein gewisser Michael Schumacher seinen ersten Sieg für die Italiener. Mit sieben Siegen in Barcelona ist Hamilton auch der neue Rekord-Champion am Circuit de Catalunya.

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