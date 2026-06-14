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Drama bei Antonelli

Hamilton feiert ersten Ferrari-Sieg

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Der Bann ist gebrochen! Lewis Hamilton feierte in Barcelona seinen ersten Sieg für Ferrari. In einem absoluten Hitze-Krimi behielt der Brite den kühlsten Kopf.
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Riesenjubel bei der Scuderia! Lewis Hamilton hat in Barcelona seinen ersten Sieg für Ferrari geholt. Mit einer riskanten Reifenstrategie und mit Hilfe von Fernando Alonso durfte der Brite erstmals in Rot jubeln.

Hamilton fuhr mit den weichen Reifen los, konterte die konservative Mercedes-Strategie.

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Weil Fernando Alonso im Kiesbett landete, gab es genau in der zweiten Boxenstopp-Phase ein Virtual Safety Car: Hamilton konnte sich neue Reifen abholen und damit die beiden Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell hinter sich halten - es ist sein 106. Grand-Prix-Sieg, der erste seit Belgien 2024.

Barcelona ist ein besonderer Ort für Ferrari: Denn auch 1996 feierte ein gewisser Michael Schumacher seinen ersten Sieg für die Italiener. Mit sieben Siegen in Barcelona ist Hamilton auch der neue Rekord-Champion am Circuit de Catalunya.

Drama um Antonelli

Bei Mercedes wird das stallinterne Duell auch immer hitziger: Antonelli nahm Russell fünf Runden vor Schluss mit einem Überraschungsmanöver noch Platz zwei weg rollte dann aber mit einem technischen Defekt aus. Somit erbte Noch-Weltmeister Lando Norris im McLaren den dritten Platz.

Auch Charles Leclerc musste kurz vor Schluss mit einem Defekt an der Lenkung aufgeben.

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