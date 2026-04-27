Karriereende? Ex-Weltmeister hat sich entschieden

Spätestens seit dem Weltmeistertitel von Lando Norris im Vorjahr ist klar: Der Generationenwechsel in der Formel 1 ist endgültig vollzogen.

Mit Fernando Alonso (Aston Martin/44), Lewis Hamilton (Ferrari/41), Max Verstappen (Red Bull/28) und Lando Norris (McLaren/26) befinden sich derzeit vier Weltmeister im Starterfeld der Formel 1. Während in den letzten fünf Jahren nur die beiden unter 30-Jährigen den Titel holten, zählen die beiden "PS-Opas" immer noch zu den Publikumslieblingen.

Mit Ausnahme von Norris kursieren um das Trio aber aus unterschiedlichsten Gründen immer wieder Rücktrittsgerüchte. Das Mercedes-Duo Kimi Antonelli (19) und George Russell (28) liegt derzeit klar an der Spitze des Fahrerfelds. Auch McLaren-Star Oscar Piastri (25) und Hamiltons Ferrari-Kollege Charles Leclerc (28) zählen heuer zu den Mitfavoriten um die Spitzenplätze.

Während Verstappen offen darüber spricht, dass er mit den aktuellen Bedingungen seit der Reglement-Änderung nicht zurechtkommt, fährt Hamilton im zweiten Jahr bei Ferrari immer noch seinem achten WM-Titel hinterher, womit er alleiniger Rekordhalter wäre.

Ungewisse Zukunft bei Routiniers

Der Brite hat sich heuer nach der ersten Saison seiner Laufbahn ohne einen einzigen Podestplatz eindrucksvoll zurückgemeldet. Dennoch läuft sein Vertrag mit Saisonende aus. Anders sieht es hingegen bei Alonso aus. Der Spanier, der vor Kurzem zum ersten Mal Vater geworden ist und vor 20 Jahren seinen letzten Titel mit Renault geholt hat, zählt mit Aston Martin absolut nicht mehr zu den Top-Leuten und ist auch der älteste Fahrer im Feld.

Auch bei ihm läuft der Vertrag mit Saisonende aus, ein Karriereende ist durchaus realistisch. Vor Saisonstart meinte er, dass es ihm schwerer fallen würde, zurückzutreten, wenn sein Auto nicht wettbewerbsfähig ist, und er deshalb nicht daran denken würde, dass es sein letztes Jahr in der Motorsport-Königsklasse sein wird.

Entscheidung gefallen

Beim letzten GP in China erreichte der Spanier erstmals heuer die Ziellinie, landete aber mit einer Runde Rückstand nur auf Platz 18. In der einmonatigen Rennpause dürfte er sich nun Gedanken über seine Zukunft gemacht haben und sprach in britischen Medien über ein mögliches Karriereende: "Die Zeit wird es zeigen. Ich werde es fühlen. Im Moment habe ich das Gefühl, dass es noch nicht so weit ist. Ich fühle mich wettbewerbsfähig, ich fühle mich motiviert, ich fühle mich glücklich, wenn ich fahre. Also ja, hoffentlich nicht die letzte Saison."

Eine klare Ansage, welche die Fans jubeln lässt. Dennoch beginnt für Alonso nun die Suche nach einem Cockpit. Sollte sich die Situation bei Aston Martin nicht verbessern, würde er das Team dennoch verlassen und hofft auf einen Platz in einem Auto, mit dem er wieder näher an die Spitzenfahrer kommen könnte.