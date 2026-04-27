Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Nordisch
  5. Skispringen
Skisprung-Trainer hält ÖSV die Treue
© Gepa

Neuer Vertrag

Skisprung-Trainer hält ÖSV die Treue

27.04.26, 13:34
Teilen

Wichtiges Zeichen: Andreas Widhölzl bleibt Cheftrainer unserer Adler. 

Österreichs Skiverband setzt im Bereich Nordisch auf Kontinuität. Wie der ÖSV erklärte, werden die Verträge von Männer-Skisprung-Cheftrainer Andreas Widhölzl und Christoph Bieler, dem Männer-Cheftrainer Nordische Kombination, jeweils gleich um weitere vier Jahre verlängert. "Beide Trainer stehen für eine klare Linie und professionelle Arbeit - deshalb war es für uns der logische Schritt, den gemeinsamen Weg fortzusetzen", erklärte der Sportliche Leiter Florian Liegl.

"Coole, junge Mannschaft"

"Wir haben eine coole, junge Mannschaft, die heranwächst. Wir schauen, dass wir einen Olympiazyklus noch schaffen und dann gehen wir vielleicht in die Pension", sagte Erfolgstrainer Widhölzl (49). "Auf vier Jahre gesehen, geht es sicher darum, das Team wieder neu aufzustellen. Dass man neue, junge, hungrige Athleten zu Johannes Lamparter und Stefan Rettenegger dazubringt", meinte Bieler.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen