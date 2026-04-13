Vor Sohn: Brutale Prügelattacke endet tödlich

Eine Szene, die sprachlos macht: Mitten in der Stadt wird ein Mann brutal attackiert, vor den Augen seines eigenen Kindes. Für den 47-Jährigen endet der Angriff tödlich.

Die Tat ereignete sich im italienischen Massa. Eine Gruppe Jugendlicher griff den Familienvater und seinen Schwager an, nachdem diese sie zuvor angesprochen hatten. Die Situation eskalierte innerhalb von Sekunden.

Brutale Prügelattacke

Die Angreifer, laut Behörden zwischen 16 und 20 Jahre alt, sollen den Mann umringt und massiv auf ihn eingeschlagen haben. Auch der Schwager wurde attackiert. "Sie haben erst aufgehört, als sie merkten, dass sie ihn umgebracht hatten", sagte seine Frau Sara Tognocchi im Corriere Fiorentino.

Sohn musste alles mit ansehen

Besonders erschütternd: Der elfjährige Sohn des Opfers war die ganze Zeit dabei. Der Junge erlitt einen schweren Schock und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Auch der Schwager wurde mit zahlreichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Mehrere Festnahmen

Die Polizei konnte die mutmaßlichen Täter mithilfe von Überwachungskameras identifizieren. Mehrere Verdächtige wurden bereits festgenommen, darunter auch ein Minderjähriger.

Zivilcourage endet tödlich

Auslöser soll gewesen sein, dass die Männer die Gruppe zuvor gebeten hatten, ihr Verhalten einzustellen, da diese auf dem Piazza Felice Palma Glasflaschen gegen ein Schaufenster geworfen hatten. Was als Bitte begann, endete in tödlicher Gewalt.

Der Fall sorgt in Italien für Entsetzen und wirft erneut Fragen zur zunehmenden Jugendgewalt auf.