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Gespräche

Israel und Libanon wollen in Washington verhandeln

13.04.26, 23:03
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Die libanesische Präsidentschaft will über eine Waffenruhe zwischen der Hisbollah-Miliz und Israel verhandeln

In Washington sollen am Dienstag Verhandlungen zwischen Israel und dem Libanon beginnen.

Die Gespräche auf Botschafterebene finden im US-Außenministerium statt. Über die Ziele herrscht Uneinigkeit: Die libanesische Präsidentschaft will über eine Waffenruhe zwischen der Hisbollah-Miliz und Israel verhandeln. Israel schließt dies vorerst aus und fordert eine Entwaffnung der vom Iran finanzierten Miliz. Beide Länder befinden sich seit 1948 formell im Kriegszustand.

Außerdem unterhalten sie keine formalen diplomatischen Beziehungen. Die israelische Armee hatte am Mittwoch nach der Vereinbarung einer Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran ihre Angriffe im Libanon verstärkt und nach eigenen Angaben zahlreiche Hisbollah-Stellungen ins Visier genommen.

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