Merz: Wohl nur Rutte und ich können noch gut mit Trump reden

Merz: "Es ist halt schwierig"

Washington/Brüssel. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz geht nach eigenen Worten davon aus, dass er zu den wenigen Personen in Europa gehört, die noch offen mit US-Präsident Donald Trump reden können. "Wahrscheinlich sind (NATO-Generalsekretär) Mark Rutte und ich zurzeit die einzigen, die relativ vertrauensvoll und gut mit ihm sprechen können", sagte Merz auf dem Jahresempfang des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) in Berlin.

"Andere haben, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht mehr Probleme mit ihm." Er versuche, ein gutes persönliches Verhältnis zu erhalten. Trump sei nun einmal US-Präsident. "Und der deutsche Bundeskanzler muss mit jedem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika versuchen, vernünftig auszukommen." Er habe Zugang zu Trump - "jedenfalls, wenn die Türen geschlossen sind und die Presse nicht mehr dabei ist, wird es besser. Aber es ist immer noch nicht gut. Es ist halt schwierig."