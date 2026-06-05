Heftige Umfrage-Klatsche für Kanzler Merz

Die Regierungskoalition in Deutschland verharrt dem neuem ZDF-"Politbarometer" zufolge weiter tief im Umfragekeller

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72 Prozent attestieren ihr in der am Freitag veröffentlichten Befragung der Forschungsgruppe Wahlen "eher schlechte Arbeit", nur für 24 Prozent leistet sie "eher gute". Die AfD liegt in den Umfragen mit 27 Prozent auf dem ersten Platz - zwei Prozentpunkte vor der Union aus CDU und CSU, die auf 25 Prozent kommt. Die SPD kommt auf lediglich zwölf Prozent.

Die SPD liegt damit zwischen den Grünen mit 14 Prozent sowie der Linken, die bei elf Prozent gesehen wird. Die FDP käme auf drei Prozent und würde bei einer Sonntag stattfindenden Parlamentswahl die Fünfprozenthürde verpassen, die zum Parlamentseinzug berechtigt. Mit dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sind lediglich 27 Prozent "eher zufrieden", 69 Prozent stellen ihm dagegen ein schlechtes Zeugnis aus. Gut zwei Drittel (63 Prozent) glauben, dass die Union nicht voll hinter Bundeskanzler Friedrich Merz steht - selbst unter CDU/CSU-Anhängern teilt gut die Hälfte (52 Prozent) diese Einschätzung.

Die nächste reguläre Bundestagswahl findet erst im Jahr 2029 statt. Laut aktuellem "Politbarometer" glaubt nur eine knappe Mehrheit von 52 Prozent, dass die Koalition bis zu dahin hält. 43 Prozent der Befragten rechnen demnach mit einem vorzeitigen Aus der deutschen Bundesregierung.