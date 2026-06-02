Kinder als Geiseln: Mann schießt Polizisten an

Schock in Dortmund: Ein Mann hat sich in einer Wohnung verschanzt. Er soll zwei kleine Kinder als Geiseln genommen haben und davor einen Polizisten angeschossen haben.

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In der deutschen Stadt Dortmund sorgt ein Mann für einen Großeinsatz am Dienstagabend. Er hat sich in einer Wohnung im Stadtteil Höchsten verbarrikadiert. Laut Informationen der "Bild" soll der Mann einen Polizisten angeschossen haben und zwei Kleinkinder als Geiseln genommen haben.

Zahlreiche Einsatzkräfte sind im Einsatz und sperrten das Gebiet großräumig ab. Spezialkräfte der Polizei waren ebenfalls im Einsatz. Die Behörden wollten zuerst die Lage klären und Kontakt zu dem Verdächtigen aufnehmen.

Angespannte Situation

Wie die "Bild" berichtet, soll es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen serbischen Staatsbürger handeln. Offizielle Angaben zu den Hintergründen gibt es derzeit nicht. Auch war vorerst unbekannt, wie der Zustand der beiden Kinder sei und ob weitere Personen sich in der Wohnung befinden.

Vor der Geiselnahme soll der Mann einen Polizisten angeschossen haben. Die Schwere der Verletzung des Beamten ist aktuell unklar. Die Polizei bestätigte am Abend lediglich einen laufenden Großeinsatz. Genauere Angaben wurden vorerst keine öffentlich gemacht.

Am Abend galt die Lage vor Ort als sehr angespannt. Die Spezialkräfte bereiteten sich auf alle möglichen Szenarien vor, während die Verhandlungen mit dem bewaffneten Mann liefen. Anrainer sollen das Gebiet meiden und den Anweisungen der Beamten Folge leisten. Die Ermittlungen dauern noch an. Die deutschen Behörden werden im Laufe des Abends weitere Details bekanntgeben.