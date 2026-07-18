Merz-CDU-Verband fordert Spahn-Rücktritt

Der CDU-Stadtverband Brilon, die Heimatstadt von Bundeskanzler Friedrich Merz, fordert in einem offenen Brief den sofortigen Rücktritt von Unionsfraktionschef Jens Spahn.

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Die CDU Brilon, der Heimatstadt von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), hat in einem offenen Brief den Rücktritt von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) gefordert. Man halte das notwendige Vertrauen in ihn als Vorsitzenden der Bundestagsfraktion für nachhaltig beschädigt, heißt es in dem Schreiben, das auf der Internetseite des Stadtverbands veröffentlicht wurde. Die lokalen Politiker sehen die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen innerhalb der Partei durch Spahns Entscheidung für eine Leihmutterschaft in den USA schwer beeinträchtigt.

Jens Spahn und sein Ehemann Daniel Funke. © APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Schwerer Schaden für Glaubwürdigkeit

In dem Schreiben wird die Parteispitze direkt in die Pflicht genommen: "Im Interesse der Glaubwürdigkeit unserer Partei sowie des Vertrauens unserer Mitglieder und Wähler fordern wir Jens Spahn auf, die politischen Konsequenzen zu ziehen und von seinem Amt als Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zurückzutreten".

Widerspruch zu geltendem Recht

Der Stadtverband verweist in dem Brief auf die Rechtslage in Deutschland sowie auf die Position der CDU. Spahns Entscheidung stehe "in einem offensichtlichen Spannungsverhältnis" zu den Grundüberzeugungen, für die die CDU seit Jahrzehnten eintrete. In dem offenen Brief heißt es weiter:

“"Wer als einer der höchsten Repräsentanten unserer Partei bewusst auf Möglichkeiten im Ausland zurückgreift, die den Wertentscheidungen des deutschen Rechts widersprechen, sendet ein fatales Signal."” Offener Brief

Massive Folgen für Kommunalpolitik

Für die Kommunalpolitiker, die täglich im Gespräch mit Bürgern stünden, habe das erhebliche Folgen und erschwere deren Arbeit erheblich. Der Brief schließt mit einer deutlichen Feststellung zur internen Stimmung an der Basis: