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Klopapier-Not!

Zugchef stoppt ICE und rennt zum Supermarkt

© Instagram / mistercurly
Mitten auf der Fahrt von Sylt nach Berlin kam es zu einem ungewöhnlichen Zwischenstopp: Ein ICE musste anhalten, weil an Bord das Toilettenpapier ausgegangen war. Doch statt die Fahrgäste im Stich zu lassen, griff der Zugchef kurzerhand selbst ein.
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Der Vorfall ereignete sich am Samstag am Bahnhof Hamburg-Bergedorf. Dort verließ der Zugchef den ICE, eilte zu einem nahegelegenen Supermarkt und kaufte gleich drei Packungen Toilettenpapier. Anschließend kehrte er damit zum Zug zurück, ehe die Reise fortgesetzt wurde. Ein Fahrgast filmte die Aktion – das Video verbreitet sich seitdem rasant in den sozialen Netzwerken und wurde bereits Hunderttausende Male angesehen.

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Bahn erklärt Klopapier-Panne

Die Deutsche Bahn bestätigte den ungewöhnlichen Einsatz. Normalerweise würden Verbrauchsmaterialien wie Toilettenpapier vor Fahrtantritt kontrolliert und aufgefüllt. Wegen eines kurzfristigen Personalausfalls sei diese Kontrolle in diesem Fall jedoch ausgefallen. Künftig sollen die Vorräte deshalb häufiger stichprobenartig überprüft werden.

© Getty Images

Netz feiert den Zugchef

Während viele über die Klopapier-Panne schmunzeln, feiern zahlreiche Nutzer den Einsatz des Zugchefs. In den Kommentaren wird er für seine pragmatische Lösung gelobt. Der Fahrgast, der das Video veröffentlichte, schrieb dazu sinngemäß, dass Organisationen nicht nur durch Regeln funktionierten, sondern vor allem durch Menschen, die Verantwortung übernehmen und Lösungen finden.

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