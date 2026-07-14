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Schwere Unwetter

So groß wie Golfbälle: Monster-Hagel verwüstet Deutschland

Große Mengen Hagel bedecken den Boden vor einem Gebäude mit Schaufenster und Eingangstür.
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Heftige Unwetter haben am Montagabend vor allem den Norden Deutschlands getroffen und eine Spur der Verwüstung hinterlassen.
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Besonders in Niedersachsen sorgten Gewitter mit Starkregen, Sturm und teils golfballgroßen Hagelkörnern für erhebliche Schäden.

Im Landkreis Harburg wurden Autos von den Eismassen regelrecht zerbeult, Scheiben gingen zu Bruch. Auch Hausdächer wurden beschädigt. Eine Anwohnerin schilderte gegenüber der dpa ihre Eindrücke: "Ich habe so was noch nie erlebt, so ein Chaos." Bilder aus der Ortschaft Heidenau zeigen Straßen, die innerhalb weniger Minuten unter einer weißen Hageldecke verschwanden.

Allein in Niedersachsen gingen laut Polizei zwischen 21 Uhr und 1 Uhr rund 250 Notrufe ein. Die Einsatzkräfte mussten zu etwa 600 Einsätzen ausrücken. Auch in Nordrhein-Westfalen kam es zu zahlreichen Überschwemmungen, vollgelaufenen Kellern und umgestürzten Gullydeckeln. In Bielefeld löste ein Blitzeinschlag zudem einen Dachstuhlbrand aus.

Die Wetterlage bleibt angespannt. Der Deutsche Wetterdienst warnt bereits vor weiteren kräftigen Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen.

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