So groß wie Golfbälle: Monster-Hagel verwüstet Deutschland

Heftige Unwetter haben am Montagabend vor allem den Norden Deutschlands getroffen und eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

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Besonders in Niedersachsen sorgten Gewitter mit Starkregen, Sturm und teils golfballgroßen Hagelkörnern für erhebliche Schäden.

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Im Landkreis Harburg wurden Autos von den Eismassen regelrecht zerbeult, Scheiben gingen zu Bruch. Auch Hausdächer wurden beschädigt. Eine Anwohnerin schilderte gegenüber der dpa ihre Eindrücke: "Ich habe so was noch nie erlebt, so ein Chaos." Bilder aus der Ortschaft Heidenau zeigen Straßen, die innerhalb weniger Minuten unter einer weißen Hageldecke verschwanden.

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Allein in Niedersachsen gingen laut Polizei zwischen 21 Uhr und 1 Uhr rund 250 Notrufe ein. Die Einsatzkräfte mussten zu etwa 600 Einsätzen ausrücken. Auch in Nordrhein-Westfalen kam es zu zahlreichen Überschwemmungen, vollgelaufenen Kellern und umgestürzten Gullydeckeln. In Bielefeld löste ein Blitzeinschlag zudem einen Dachstuhlbrand aus.

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Die Wetterlage bleibt angespannt. Der Deutsche Wetterdienst warnt bereits vor weiteren kräftigen Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen.