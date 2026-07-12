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26-Jährige tot

Frau mit Kinderwagen von Zug erfasst

Rettungsauto in Deutschland
© Getty Images (Symbolbild)
Die 26-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Ihr zweijähriges Kind blieb unverletzt.
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Eine Mutter hat mit einem Kinderwagen westlich von Heilbronn im deutschen Bundesland Baden-Württemberg einen Bahnübergang überquert und ist dabei von einem Zug erfasst worden. Die 26 Jahre alte Frau ist durch den Zusammenstoß am Samstag in Leingarten so schwer verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle starb, wie die Polizei mitteilte. Das zweijährige Kind blieb demnach unverletzt.

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Der Zug sei durch eine Notbremsung zum Anhalten gebracht worden. Von den 43 Passagieren wurde niemand verletzt. Laut einem Polizeisprecher befindet sich an dem Bahnübergang eine Ampel. Ob die Frau bei Rot die Gleise überquert hat, sei nun Gegenstand der Ermittlungen.

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