Deutschland
TV
E-Paper

Nach Timmy

Jetzt verirrt sich auch ein Delfin in die Ostsee

© Getty Images/500px Unreleased Plus
Nach dem Buckelwal sorgt jetzt der nächste ungewöhnliche Meeresgast für Aufsehen: In der Eckernförder Bucht in Deutschland wurde ein Delfin gesichtet. Experten gehen davon aus, dass sich das Tier verirrt hat.
OE24 auf Google bevorzugen

Mehrere Badegäste und Spaziergänger beobachteten den Delfin in den vergangenen Tagen immer wieder am Südstrand von Eckernförde (Deutschland). Videos zeigen, wie der Meeressäuger aus dem Wasser springt. Auch die Wasserpolizei konnte das Tier auf ihrem Radar erfassen.

Auch interessant

Zverev stoppt das britische Märchen

Superstar isoliert: England-Knall vor WM-Kracher

Trump überrascht mit neuer Iran-Wende

Experte erkennt gewöhnlichen Delfin

Zunächst war unklar, ob es sich um einen heimischen Schweinswal oder tatsächlich um einen Delfin handelt. Für Walforscher Boris Culik ist die Sache jedoch eindeutig: Anhand der Rückenfinne, der Körpergröße und des charakteristischen Schnabels sei klar zu erkennen, dass es sich um einen gewöhnlichen Delfin handelt.

Der Experte geht davon aus, dass der Meeressäuger ein sogenannter Irrgast ist. Vermutlich hat sich das Tier bei der Nahrungssuche verirrt und ist so in die Ostsee gelangt – ein ungewöhnlicher Ort für einen Delfin.

Polizei warnt Schaulustige

Die Wasserpolizei beobachtet den Delfin genau und appelliert an alle Bootsfahrer und Badegäste, ausreichend Abstand zu halten. Vor allem Sportboote sollten das Tier nicht verfolgen oder bedrängen, um zusätzlichen Stress zu vermeiden.

Auch Berührungen sind tabu. Die Haut von Delfinen ist äußerst empfindlich und kann durch menschlichen Kontakt verletzt werden. Experten betonen zudem, dass sich die Tiere zwar manchmal aus eigenem Antrieb Booten nähern und in deren Bugwelle mitschwimmen – Menschen sollten aber niemals aktiv den Kontakt suchen.

Schon der zweite besondere Meeresgast

Erst vor wenigen Wochen hatte der Buckelwal "Timmy" in der Ostsee für Schlagzeilen gesorgt. Nun zieht der Delfin die Aufmerksamkeit auf sich. Hoffen wir, dass der Meeressäuger schon bald den Weg zurück in seinen natürlichen Lebensraum findet.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Familienhund beißt Mädchen (4) tot

Heino will 30.000 Euro von der AfD

Neues Gut Aiderbichl öffnet mit Katzen-Café

15-facher Mord: Lebenslange Haft für Berliner Palliativarzt

Amok-Alarm an Gymnasium: Verdächtiger festgenommen

"Ist fürn Arsch" - Dieter Bohlen rechnet mit der Regierung ab

Neuer Job für Ex-Minister Robert Habeck

Pegel am Bodensee niedrig wie nie

Jetzt verirrt sich auch ein Delfin in die Ostsee

Flugzeug verunglückt: Pilot rettet drei Kinder