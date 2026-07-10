Nach Timmy
Jetzt verirrt sich auch ein Delfin in die Ostsee
Mehrere Badegäste und Spaziergänger beobachteten den Delfin in den vergangenen Tagen immer wieder am Südstrand von Eckernförde (Deutschland). Videos zeigen, wie der Meeressäuger aus dem Wasser springt. Auch die Wasserpolizei konnte das Tier auf ihrem Radar erfassen.
Auch interessant
Experte erkennt gewöhnlichen Delfin
Zunächst war unklar, ob es sich um einen heimischen Schweinswal oder tatsächlich um einen Delfin handelt. Für Walforscher Boris Culik ist die Sache jedoch eindeutig: Anhand der Rückenfinne, der Körpergröße und des charakteristischen Schnabels sei klar zu erkennen, dass es sich um einen gewöhnlichen Delfin handelt.
Der Experte geht davon aus, dass der Meeressäuger ein sogenannter Irrgast ist. Vermutlich hat sich das Tier bei der Nahrungssuche verirrt und ist so in die Ostsee gelangt – ein ungewöhnlicher Ort für einen Delfin.
Dieser Facebook Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Facebook“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert.
Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .
Polizei warnt Schaulustige
Die Wasserpolizei beobachtet den Delfin genau und appelliert an alle Bootsfahrer und Badegäste, ausreichend Abstand zu halten. Vor allem Sportboote sollten das Tier nicht verfolgen oder bedrängen, um zusätzlichen Stress zu vermeiden.
Auch Berührungen sind tabu. Die Haut von Delfinen ist äußerst empfindlich und kann durch menschlichen Kontakt verletzt werden. Experten betonen zudem, dass sich die Tiere zwar manchmal aus eigenem Antrieb Booten nähern und in deren Bugwelle mitschwimmen – Menschen sollten aber niemals aktiv den Kontakt suchen.
Schon der zweite besondere Meeresgast
Erst vor wenigen Wochen hatte der Buckelwal "Timmy" in der Ostsee für Schlagzeilen gesorgt. Nun zieht der Delfin die Aufmerksamkeit auf sich. Hoffen wir, dass der Meeressäuger schon bald den Weg zurück in seinen natürlichen Lebensraum findet.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden