Jetzt verirrt sich auch ein Delfin in die Ostsee

Nach dem Buckelwal sorgt jetzt der nächste ungewöhnliche Meeresgast für Aufsehen: In der Eckernförder Bucht in Deutschland wurde ein Delfin gesichtet. Experten gehen davon aus, dass sich das Tier verirrt hat.

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Mehrere Badegäste und Spaziergänger beobachteten den Delfin in den vergangenen Tagen immer wieder am Südstrand von Eckernförde (Deutschland). Videos zeigen, wie der Meeressäuger aus dem Wasser springt. Auch die Wasserpolizei konnte das Tier auf ihrem Radar erfassen.

Experte erkennt gewöhnlichen Delfin

Zunächst war unklar, ob es sich um einen heimischen Schweinswal oder tatsächlich um einen Delfin handelt. Für Walforscher Boris Culik ist die Sache jedoch eindeutig: Anhand der Rückenfinne, der Körpergröße und des charakteristischen Schnabels sei klar zu erkennen, dass es sich um einen gewöhnlichen Delfin handelt.

Der Experte geht davon aus, dass der Meeressäuger ein sogenannter Irrgast ist. Vermutlich hat sich das Tier bei der Nahrungssuche verirrt und ist so in die Ostsee gelangt – ein ungewöhnlicher Ort für einen Delfin.

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Polizei warnt Schaulustige

Die Wasserpolizei beobachtet den Delfin genau und appelliert an alle Bootsfahrer und Badegäste, ausreichend Abstand zu halten. Vor allem Sportboote sollten das Tier nicht verfolgen oder bedrängen, um zusätzlichen Stress zu vermeiden.

Auch Berührungen sind tabu. Die Haut von Delfinen ist äußerst empfindlich und kann durch menschlichen Kontakt verletzt werden. Experten betonen zudem, dass sich die Tiere zwar manchmal aus eigenem Antrieb Booten nähern und in deren Bugwelle mitschwimmen – Menschen sollten aber niemals aktiv den Kontakt suchen.

Schon der zweite besondere Meeresgast

Erst vor wenigen Wochen hatte der Buckelwal "Timmy" in der Ostsee für Schlagzeilen gesorgt. Nun zieht der Delfin die Aufmerksamkeit auf sich. Hoffen wir, dass der Meeressäuger schon bald den Weg zurück in seinen natürlichen Lebensraum findet.