Deutschland
TV
E-Paper

Polizei-Großeinsatz

Geiselnahme in Berliner Supermarkt

Berlin: Eine Einsatzkraft der Polizei ist in der Nähe einer Geiselnahme in einem Supermarkt im Einsatz und trägt eine Ramme.
© APA/dpa/Carsten Koall
Das Spezialeinsatzkommando (SEK) war vor dem Gebäude positioniert.
OE24 auf Google bevorzugen

In einem Supermarkt im Süden Berlins hält ein Mann seit dem späten Freitagabend eine Frau als Geisel. Kurz nach 22.00 Uhr hatte der Täter die Frau in dem Rewe-Markt im Stadtteil Marienfelde in seine Gewalt gebracht und bedroht, wie Polizeisprecher Stefan Petersen-Schümann sagte. "Der Einsatz dauert an", sagte er am Samstag gegen 4.30 Uhr. Der Supermarkt befindet sich in der Hildburghauser Straße, an der Ecke zum Tirschenreuther Ring.

Die Polizei ist in der Nähe einer Geiselnahme in einem Supermarkt im Einsatz.
Die Polizei ist in der Nähe einer Geiselnahme in einem Supermarkt im Einsatz. © APA/dpa/Carsten Koall
Mehrere Polizeifahrzeuge und Einsatzkräfte sind bei einer Geiselnahme in Berlin im Einsatz.
Mehrere Polizeifahrzeuge und Einsatzkräfte sind bei einer Geiselnahme in Berlin im Einsatz. © APA/dpa/Carsten Koall

"Wir haben Kontakt zu dem Geiselnehmer, zu dem Mann", sagte Petersen-Schümann weiter. Es gebe Einsatzkräfte, die für solche Vorfälle entsprechend geschult seien, erklärte er. Über die Hintergründe der Tat war zunächst nichts bekannt.

Auch interessant

Jetzt verirrt sich auch ein Delfin in die Ostsee

Pegel am Bodensee niedrig wie nie

Familienhund beißt Mädchen (4) tot

Supermarkt großräumig abgesperrt

Der Supermarkt ist großräumig abgesperrt, wie ein Reporter berichtete. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) war vor dem Gebäude positioniert. Zahlreiche Polizeifahrzeuge, Rettungswagen und die Feuerwehr waren am Tatort. Am frühen Morgen stellten die Beamten eine Leiter ans Gebäude und verschafften sich einen Blick in den Markt.

Hinter der Absperrung, mit Blick auf den Markt, harrten einige Angestellte des Supermarkts aus. Sie hatten dünne Stoffdecken umgelegt, die ihnen der Rettungsdienst bereitgestellt hatte. Sie dürften sich zum Zeitpunkt des Vorfalls im Geschäft befunden haben. In der Nacht waren die Straßen rund um den Tatort nahezu menschenleer. Nur vereinzelte Passanten waren unterwegs.

Die Polizei sperrt einige Zufahrtsstraße ab in der Nähe einer Geiselnahme in einem Supermarkt.
Die Polizei sperrt einige Zufahrtsstraße ab in der Nähe einer Geiselnahme in einem Supermarkt. © APA/dpa/Carsten Koall

Marienfelde liegt im Bezirk Tempelhof-Schöneberg am südlichen Rand der Hauptstadt, weit entfernt vom Berliner Stadtgeschehen. Es ist eine ruhige Wohngegend, geprägt von Einfamilienhäusern und mehrstöckigen Wohnbauten. In der Gegend befinden sich mehrere Schulen und Kindertagesstätten.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Geiselnahme in Berliner Supermarkt

Amok-Alarm an Gymnasium: Verdächtiger festgenommen

"Ist fürn Arsch" - Dieter Bohlen rechnet mit der Regierung ab

Heino will 30.000 Euro von der AfD

15-facher Mord: Lebenslange Haft für Berliner Palliativarzt

Jetzt verirrt sich auch ein Delfin in die Ostsee

Neuer Job für Ex-Minister Robert Habeck

Pegel am Bodensee niedrig wie nie

Familienhund beißt Mädchen (4) tot

Flugzeug verunglückt: Pilot rettet drei Kinder