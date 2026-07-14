Unwetter-Alarm: Heftige Hagel-Gewitter im Anmarsch

In Teilen Österreichs muss man am Dienstag mit Gewittern rechnen

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Nach der großen Hitze wird das Wetter in Österreich zunehmend unbeständig. Bereits am Dienstag nimmt die Gewittergefahr deutlich zu – und stellenweise können die Unwetter kräftig ausfallen. Meteorologen warnen vor Starkregen, Hagel und stürmischen Böen.

Schon am Vormittag sind erste Regenschauer in und um Tirol möglich. Im Laufe des Tages breiten sich Schauer und Gewitter zunächst über den Westen und Süden aus, bis zum Abend muss schließlich im ganzen Land mit Gewittern gerechnet werden. Besonders dort, wo sich die Gewitterzellen entwickeln, besteht lokal Unwetterpotenzial: Heftiger Starkregen kann innerhalb kurzer Zeit große Wassermengen bringen, dazu sind Hagel und Sturmböen möglich.

Zwischen den Gewittern zeigt sich allerdings auch immer wieder die Sonne. Am längsten freundlich bleibt es im Osten Österreichs, wo die Temperaturen noch einmal auf bis zu 34 Grad steigen können. Im Rest des Landes liegen die Höchstwerte meist zwischen 24 und 32 Grad. Durch die hohe Luftfeuchtigkeit wird es vielerorts drückend und schwül.

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Auch in der Nacht auf Mittwoch bleibt die Lage angespannt. Weitere teils kräftige Regenschauer und Gewitter ziehen über das Land. Zunächst liegt der Schwerpunkt in und um Niederösterreich, später verlagert sich die Gewittertätigkeit zunehmend nach Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Kärnten.

Am Mittwoch setzt sich das wechselhafte Wetter fort. Bei Höchstwerten zwischen 23 und 32 Grad bleibt es schwül. Vor allem an der Alpennordseite gehen bereits in den Morgenstunden einzelne Regenschauer nieder. Im Tagesverlauf entstehen dann erneut verbreitet Schauer und Gewitter. Zusätzlich frischt in vielen Regionen ein Wind aus West bis Nordwest auf, wodurch das Wetter zwar etwas abgekühlt wird, die Gewitterneigung aber bestehen bleibt. Wer in den kommenden beiden Tagen Aktivitäten im Freien plant, sollte daher die Wetterentwicklung genau im Auge behalten.