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Lidl ruft Dubai-Schockoladen-Eis zurück

Lidl
© Getty Images
Die Supermarktkette Lidl ruft aktuell ein Pistazieneis zurück. Der Grund: Das betroffene Produkt beinhaltet Cashewkerne und kann für Allergiker gefährlich werden.
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Vom Rückruf sind bestimmte Chargen des Produktes "1001 delights Dubai Style Schokolade Pistazien Eis, 500 ml/300 g" vom Hersteller De Jongs Ijs betroffen, so Lidl in einer Mitteilung. Dabei wird nun die Charge mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 08. Dezember 2027 und der Kennung D2W50J25R1 zurückgerufen.

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Laut der Aussendung kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dem Eis Cashewkerne enthalten sind. Für Personen mit Cashewkernallergie kann der Verzehr des Produktes gefährlich werden. Alle anderen können das Eis problemlos genießen.

Grüne Eiscreme-Packung mit Pistazien- und Schokoladengeschmack, 1001 delights, 300 g.
© Lidl

Kaufpreis wird zurückerstattet

Das Pistazieneis wurde bei Lidl Österreich verkauft und kann in jeder Filiale zurückgegeben werden. Dafür erhält man den vollen Kaufpreis zurück, auch wenn man den Kassenbon nicht mehr hat.

Von dem Rückruf ist nur die eine Charge betroffen. Für Fragen kann die Lidl-Österreich-Kundenservice unter der kostenlosen Nummer 0800/500 810 von Montag bis Freitag zwischen 7.30 und 18.00 Uhr kontaktiert werden.

Lidl Österreich legt laut eigenen Angaben größten Wert auf die Sicherheit seiner Produkte. Das firmeninterne Qualitätsmanagement ist besonders streng. Qualität und Produktsicherheit stehen bei Lidl Österreich immer an oberster Stelle.


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