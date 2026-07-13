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Meidling

Großbrand in Wiener Gemeindebau

Wohnhausbrand mit starker Rauchentwicklung, Feuerwehrfahrzeug im Einsatz davor.
© Lenger
In einem Wiener Gemeindebau kam es zu einem großen Brand, wie die Wiener Feuerwehr gegenüber oe24 erklärte.
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Nach Angaben der Wiener Feuerwehr handelt es sich um einen achtstöckigen Gemeindebau in Wien Meidling. Das Feuer geht auf einen Zimmerbrand zurück, der im Innenhof der Wohnanlage für eine mächtige Rauchentwicklung sorgte.

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brand wien gemeindebau © Lenger

Gegen Abend konnte der Brand bereits abgelöscht werden, es besteht aktuell keine Gefahr mehr. Verletzte gibt es aktuell wohl keine, allerdings sollen zwei Personen noch von der Rettung betreut werden.

Brandursache unklar

Der Einsatz begann am späten Nachmittag gegen 18.00 Uhr, konnte von der Feuerwehr innerhalb einer Stunde unter Kontrolle gebracht werden. Die genaue Ursache für den Zimmerbrand ist stand jetzt noch unklar.

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