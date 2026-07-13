Meidling
Großbrand in Wiener Gemeindebau
Nach Angaben der Wiener Feuerwehr handelt es sich um einen achtstöckigen Gemeindebau in Wien Meidling. Das Feuer geht auf einen Zimmerbrand zurück, der im Innenhof der Wohnanlage für eine mächtige Rauchentwicklung sorgte.
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Gegen Abend konnte der Brand bereits abgelöscht werden, es besteht aktuell keine Gefahr mehr. Verletzte gibt es aktuell wohl keine, allerdings sollen zwei Personen noch von der Rettung betreut werden.
Brandursache unklar
Der Einsatz begann am späten Nachmittag gegen 18.00 Uhr, konnte von der Feuerwehr innerhalb einer Stunde unter Kontrolle gebracht werden. Die genaue Ursache für den Zimmerbrand ist stand jetzt noch unklar.
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