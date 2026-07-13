Chronik
TV
E-Paper
Österreich

Tirol

Mann bei Acht Meter-Sturz in Gletscherspalte unverletzt

Rettungshubschrauber
© TZOe FALLY Gerhard (Archivbild)
Ein 53-jähriger Alpinist ist Montagmittag bei einer Bergtour am "Marzellferner" in den Ötztaler Alpen in Tirol rund acht Meter in eine Gletscherspalte gestürzt.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Sturz wurde von einem 51-jährigen Begleiter des Mannes gehalten. Die Besatzung eines Notarzthubschraubers barg den 53-Jährigen schließlich unverletzt aus der Spalte, berichtete die Polizei.

Auch interessant

73-Jähriger stürzte mit Hängegleiter ab

Zwei Tote bei Flugzeugabsturz: Wrack sichergestellt

Unwetter-Alarm in Österreich: Jetzt kommen Starkregen und Hagel

Die beiden österreichischen Alpinisten waren vom Gipfel der "Hinteren Schwärze" abgestiegen. Dabei querten die laut Exekutive gut ausgerüsteten Bergsteiger den "Marzellferner" als Zwei-Mann-Seilschaft. Auf rund 3.177 Metern Seehöhe überquerte zunächst der 51-Jährige die mit Schnee bedeckte Gletscherspalte. Als sein Kamerad diese überquerte, brach sie und der 53-Jährige stürzte in die Tiefe.

Nachdem der 51-Jährige seinen Begleiter halten hatte können, setzte er einen Notruf ab. Nach der Bergung des 53-Jährigen wurden beide Alpinisten zur Martin-Busch-Hütte gebracht. Im Einsatz standen zehn Bergretter aus Sölden, der Notarzthubschrauber "Martin 8", der Polizeihubschrauber "Libelle Vorarlberg" sowie ein Alpinpolizist.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

14-Jähriger bedrohte Erwachsene mit Waffen

Mann bei Acht Meter-Sturz in Gletscherspalte unverletzt

73-Jähriger stürzte mit Hängegleiter ab

Lenker kracht gegen Baum: tot

Großbrand in Wiener Gemeindebau

Lidl ruft Dubai-Schockoladen-Eis zurück

Zwei Tote bei Flugzeugabsturz: Wrack sichergestellt

Unwetter-Alarm in Österreich: Jetzt kommen Starkregen und Hagel

150 km/h: Getunter E-Scooter aus Verkehr gezogen

Justizskandal um Vergewaltiger aus Syrien