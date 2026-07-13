Mann bei Acht Meter-Sturz in Gletscherspalte unverletzt

Ein 53-jähriger Alpinist ist Montagmittag bei einer Bergtour am "Marzellferner" in den Ötztaler Alpen in Tirol rund acht Meter in eine Gletscherspalte gestürzt.

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Der Sturz wurde von einem 51-jährigen Begleiter des Mannes gehalten. Die Besatzung eines Notarzthubschraubers barg den 53-Jährigen schließlich unverletzt aus der Spalte, berichtete die Polizei.

Die beiden österreichischen Alpinisten waren vom Gipfel der "Hinteren Schwärze" abgestiegen. Dabei querten die laut Exekutive gut ausgerüsteten Bergsteiger den "Marzellferner" als Zwei-Mann-Seilschaft. Auf rund 3.177 Metern Seehöhe überquerte zunächst der 51-Jährige die mit Schnee bedeckte Gletscherspalte. Als sein Kamerad diese überquerte, brach sie und der 53-Jährige stürzte in die Tiefe.

Nachdem der 51-Jährige seinen Begleiter halten hatte können, setzte er einen Notruf ab. Nach der Bergung des 53-Jährigen wurden beide Alpinisten zur Martin-Busch-Hütte gebracht. Im Einsatz standen zehn Bergretter aus Sölden, der Notarzthubschrauber "Martin 8", der Polizeihubschrauber "Libelle Vorarlberg" sowie ein Alpinpolizist.