Unwetter-Alarm in Österreich: Jetzt kommen Starkregen und Hagel

Österreich steht ein markanter Wetterumschwung bevor. Nach heißen und sonnigen Tagen warnen Experten nun vor kräftigen Gewittern, die teils heftigen Starkregen und Hagel mit sich bringen.

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Die Großwetterlage stellt sich um, da der Einfluss des Hochs Laurent nördlich der Britischen Inseln etwas nachlässt. Ein Höhentief über Deutschland sorgt zusammen mit schwül-heißen Luftmassen für teils kräftige Gewitter in Österreich. Hitze und Sonnenschein bleiben dem Land zwar großteils erhalten, wie Peter Hinteregger von Kachelmannwetter anmerkt: "Allerdings steigt das Risiko von Schauern und Gewittern an". Der Montag bringt nach einem ruhigen und heißen Nachmittag im Großteil des Landes am Abend im Westen erste Veränderungen. Kurze Schauer oder Hitzegewitter sind zunächst nur vom Montafon über den Tiroler Alpenhauptkamm bis nach Oberkärnten möglich, bevor in der Nacht auf Dienstag von Vorarlberg bis nach Salzburg die Gefahr von Starkregen und ersten Gewittern aufkommt.

Gewitter © Getty

Gewitter verlagern sich ostwärts

Am Dienstag scheint zeitweise die Sonne, von der Früh weg ziehen aber auch Wolken und im Westen bereits erste Schauer durch. Clemens Grohs von Kachelmannwetter erklärte dazu am Montag: "Am Dienstag wird die Luftmasse vom Westen deutlich labiler und es kommen schon vormittags in Vorarlberg und Tirol teils heftige Gewitter auf, die sich tagsüber weiter nach Osten verlagern". Der Meteorologe warnt eindringlich: "Es besteht UNWETTERGEFAHR!" Im Tagesverlauf breiten sich die Gewitter über das Bergland und den Südosten aus, am Nachmittag könnten sie auch das angrenzende Flachland erreichen. Oft fallen diese kräftig aus, weshalb mit Starkregen, Hagel und Sturmböen bei 25 bis 33 Grad gerechnet werden muss.

Große Regenmengen in kurzer Zeit

Auch die Experten der Unwetterzentrale UWZ rechnen mit kräftigen Unwettern. In der Nacht auf Mittwoch gehen besonders nördlich der Alpen weitere Schauer und Gewitter mit Starkregen und kleinem Hagel nieder. Der Mittwoch startet dort mit dichten Wolken, während es im Süden anfangs freundlicher, aber unbeständig ist. Am Nachmittag entladen sich im Berg- und Hügelland dann verbreitet kräftige Schauer, die lokal große Regenmengen, Sturmböen und Hagel bringen. Bei drückend schwüler Luft klettert das Thermometer auf 25 bis 31 Grad.

Unsichere Prognose fürs Wochenende

Am Donnerstag zeigt sich das Wetter von der Früh weg unbeständig mit einem Schwerpunkt im Bergland. Im Donauraum und im östlichen Flachland könnte die Gewittergefahr nach aktuellem Stand jedoch etwas abnehmen. Dennoch können die Wetterereignisse weiterhin von Starkregen, Hagel und stürmischen Böen begleitet sein, bei Höchstwerten zwischen 25 und 32 Grad. Unter Zwischenhocheinfluss dürfte sich die Lage zunächst etwas beruhigen, bevor ab Freitag laut UWZ-Prognose abermals Gefahr droht: "Ab Freitag drohen aus heutiger Sicht abermals teils kräftige Gewitter, die Details für das Wochenende sind aber noch äußerst unsicher".