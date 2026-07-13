Schwer verletzt
73-Jähriger stürzte mit Hängegleiter ab
Als sich der Mann im Landeanflug befand, kippte der linke Flügel des Hängegleiters einige Meter über dem Boden - offenbar aufgrund einer Windböe - plötzlich nach unten und das Fluggerät stürzte ab. Der Pilot prallte am Boden auf und erlitt Kopfverletzungen.
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Der 73-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen, berichtete die Polizei. Dass der Hängegleiter von einer Windböe erfasst worden war, berichteten Augenzeugen, hieß es.
Der Österreicher war im Bereich der Elferlifte zu dem Flug gestartet. Während des Landeanflugs im Ortsteil Moos kam es schließlich zu dem Absturz.
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