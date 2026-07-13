Lenker kracht gegen Baum: tot

Für den Unfalllenker kam jede Hilfe zu spät, er starb an Ort und Stelle.

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OÖ. Der furchtbare Unfall ereignete sich Montagfrüh in Tegernbach, im Gemeindegebiet von Schlüßlberg (Bezirk Grieskirchen). Ein Lenker kam aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen einen Obstbaum.

Opfer starb an Ort und Stelle

Die alarmierte Feuerwehr und Rettung rückten sofort aus. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb der Fahrer noch an Ort und Stelle. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und führten nach Freigabe durch die Polizei die Aufräumarbeiten durch.