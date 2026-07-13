Chronik
TV
E-Paper
Österreich

Unfall-Drama

Lenker kracht gegen Baum: tot

© laumat/Matthias Lauber
Für den Unfalllenker kam jede Hilfe zu spät, er starb an Ort und Stelle.
OE24 auf Google bevorzugen

. Der furchtbare Unfall ereignete sich Montagfrüh in Tegernbach, im Gemeindegebiet von Schlüßlberg (Bezirk Grieskirchen). Ein Lenker kam aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen einen Obstbaum.

Auch interessant

Onkel und Nichte überlebten Flugzeugabsturz

38-Jähriger ließ eigenen Hund verhungern

Flüchtiger Häftling beging in kürzester Zeit 19 Straftaten

Opfer starb an Ort und Stelle

Die alarmierte Feuerwehr und Rettung rückten sofort aus. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb der Fahrer noch an Ort und Stelle. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und führten nach Freigabe durch die Polizei die Aufräumarbeiten durch.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Krebs: Warum immer mehr ältere Österreicher erkranken

Experten warnen vor heimlichen Fehlern beim Autofahren

38-Jähriger ließ eigenen Hund verhungern

Mann am Reumannplatz tot aufgefunden

Bursch (16) von Duo mit Schusswaffe überfallen

Flüchtiger Häftling beging in kürzester Zeit 19 Straftaten

Polizei stellte 70 Kilo Marihuana sicher: 5 Dealer in Haft

Justizskandal um Vergewaltiger aus Syrien

Lenker kracht gegen Baum: tot

Onkel und Nichte überlebten Flugzeugabsturz