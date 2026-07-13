Unfall-Drama
Lenker kracht gegen Baum: tot
OÖ. Der furchtbare Unfall ereignete sich Montagfrüh in Tegernbach, im Gemeindegebiet von Schlüßlberg (Bezirk Grieskirchen). Ein Lenker kam aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen einen Obstbaum.
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Opfer starb an Ort und Stelle
Die alarmierte Feuerwehr und Rettung rückten sofort aus. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb der Fahrer noch an Ort und Stelle. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und führten nach Freigabe durch die Polizei die Aufräumarbeiten durch.
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