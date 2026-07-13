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150 km/h: Getunter E-Scooter aus Verkehr gezogen

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Erlaubt sind 25 km/h: Zahlreiche Anzeigen nach Schwerpunktkontrollen.
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. Bei einer Schwerpunktkontrolle in Traun (Bezirk Linz-Land) und Umgebung hat die Polizei in der Vorwoche einen mit Allradantrieb ausgestatteten E-Scooter konfisziert, der 150 km/h erreichen konnte.

Erlaubt wären 25 km/h. Insgesamt wurden bei der Aktion 13 E-Scooter-Lenker aus dem Verkehr gezogen - laut Polizei hauptsächlich Minderjährige, die die Fahrzeuge von ihren Eltern bekommen haben. Eltern sowie die Jugendlichen, sofern sie schon strafmündig sind, werden angezeigt.

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