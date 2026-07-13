Vermisstes Mädchen (15) tot in Wohnung aufgefunden

Die Mutter der Jugendlichen wurde festgenommen.

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Eine Vermisstensuche in Hamburg hat ein tragisches Ende genommen: Eine 15-Jährige, die seit Samstagabend vermisst worden war, ist in der Nacht auf Sonntag tot in der Wohnung ihrer 43-jährigen Mutter im Stadtteil Bramfeld gefunden worden. Die Mutter wurde noch am Tatort festgenommen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Jugendliche in einer Jugendwohngruppe untergebracht. Als sie nach einem genehmigten Ausgang nicht wie vereinbart in die Einrichtung zurückkehrte, verständigten die Betreuer die Polizei. Im Zuge der Suche überprüften die Einsatzkräfte auch die Wohnung der Mutter – dort machten sie die schreckliche Entdeckung.

Mutter festgenommen

Wie der NDR berichtet, wies das Mädchen mehrere Verletzungen auf. Ein alarmierter Notarzt konnte jedoch nur noch ihren Tod feststellen. Die Wohnung wurde anschließend von der Spurensicherung untersucht und versiegelt.

Die 43-jährige Mutter wurde vorläufig festgenommen. Nach Angaben der Polizei gibt es Hinweise darauf, dass sie psychisch erkrankt sein könnte. Ob dies im Zusammenhang mit den Geschehnissen steht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Weitere Einzelheiten zu den Hintergründen oder zur möglichen Todesursache geben Polizei und Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen bislang nicht bekannt.