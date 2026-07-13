"Jurassic Park"-Star Sam Neill ist tot

Die Filmwelt trauert um Sam Neill. Der weltbekannte "Jurassic Park"-Star ist im Alter von 78 Jahren überraschend verstorben. Die Nachricht löst bei Fans große Bestürzung aus.

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Der beliebte neuseeländische Star-Schauspieler Sam Neill ist im Alter von 78 Jahren in Sydney verstorben. Das berichtet unter anderem das Portal "10 News". Der Film-Star war in seinen letzten Stunden nicht allein. "Sam war im Kreise seiner Familie und verstarb mit der Würde, die sein ganzes Leben geprägt hat", teilten die Hinterbliebenen mit. Der Verlust traf das Umfeld des 78-Jährigen dennoch unvorbereitet. "Der Verlust war plötzlich und unerwartet, aber gesegnet von der Tatsache, dass Sam krebsfrei blieb", lautet das offizielle Statement weiter.

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Dem Personal des St Vincent’s Private Hospital drückte die Familie zudem ihren tiefsten Dank für die "unglaubliche Pflege" aus. Bis weitere Details bekannt gegeben werden, wird um Privatsphäre gebeten, während die Familie diesen "unermesslichen Verlust" verarbeitet. Neill hinterlässt vier Kinder und acht Enkelkinder.

Kampf gegen den Blutkrebs

Noch im März 2023 hatte der Hollywood-Star öffentlich gemacht, dass er sich bereits seit einem Jahr einer Chemotherapie unterzog. Er war an einem angioimmunoblastischen T-Zellen-Lymphom, einer aggressiven Form von Blutkrebs im dritten Stadium, erkrankt. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Krebs auf dem Rückzug, dennoch betonte Neill, dass er weiterhin monatliche Chemotherapien benötige. Seine gesundheitlichen Rückschläge thematisierte er offen in seinen im Jahr 2023 veröffentlichten Memoiren "Did I Ever Tell You this?", die auch zahlreiche Anekdoten aus seiner langen Karriere auf der Leinwand enthalten.

Im April hatte Sam Neill noch Entwarnung gegeben: Er war nach fast fünf Jahren Kampf gegen Blutkrebs krebsfrei. Doch nun ist er verstorben.

Schauspieler Sam Neill bei der Eröffnungsgala des 67. Internationalen Filmfestivals von San Sebastián am 20. September 2019 im Kursaal in San Sebastián, Spanien. © Getty Images

"Jurassic Park": Mit dieser Rolle wurde Sam Neill weltberühmt

Weltweite Berühmtheit erlangte Neill im Jahr 1993 in der Rolle des Dr. Alan Grant in Steven Spielbergs Blockbuster "Jurassic Park". Als Paläontologe mit Hut und Halstuch floh er auf einer fiktiven Insel vor der Küste Costa Ricas vor T-Rex und Velociraptoren. Sein Gesicht prägte sich damals bei einem Millionenpublikum ein. Für die Fortsetzungen "Jurassic Park III" und "Jurassic World: Dominion" kehrte er später in seine ikonische Rolle zurück.

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Der Darsteller war jedoch nicht nur auf das Dino-Franchise beschränkt. Er bewies sein Talent in zahlreichen weiteren Produktionen, darunter Jane Campions Oscar-Drama "Das Piano", der Thriller "Dead Calm", "The Hunt for Red October" oder der Sci-Fi-Horror "Event Horizon". Auch in erfolgreichen Serienhits wie "Peaky Blinders" und "The Tudors" war der Neuseeländer zu sehen.

Ein langer Weg zum Ruhm: Sir Nigel John Dermot Neill wurde 1947 in Nordirland als Sohn einer englischen Mutter und eines neuseeländischen Vaters geboren. Im Jahr 1954 zog die Familie nach Christchurch (Neuseeland) aus. Seinen berühmten Vornamen "Sam" wählte er bereits in der Schule aus praktischen Gründen, weil es schlicht zu viele andere Nigels gab. Nach ersten schauspielerischen Schritten während seines Studiums an der Canterbury University und der Victoria University feierte er 1971 in "The City of No" sein Filmdebüt. Nach seinem Durchbruch im Jahr 1977 mit "Sleeping Dogs" zog er nach Australien, wo ihm 1979 mit "My Brilliant Career" schließlich der erste große Erfolg glückte. Weltweit bekannt wurde Sam Neill aber mit der Rolle in Steven Spielbergs Welterfolg Jurassic Park (1993). Dort spielte er die Hauptrolle des Paläontologen Dr. Alan Grant.

Ein ruhiges Leben in Neuseeland

Große Gesten und lautes roter-Teppich-Getöse brauchte der am 14. September 1947 im nordirischen Omagh geborene Star nie. Bereits als Kind zog er mit seiner Familie nach Neuseeland, wo er schließlich auch seinen dauerhaften Lebensmittelpunkt fand. In Alexandra auf der Südinsel betrieb er sein eigenes Weingut namens "Two Paddocks". Dort zeigte er sich im Netz bevorzugt mit Tieren, seinen Reben und viel trockenem Humor.