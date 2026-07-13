Filmwelt trauert
"Jurassic Park"-Star Sam Neill ist tot
Der beliebte neuseeländische Star-Schauspieler Sam Neill ist im Alter von 78 Jahren in Sydney verstorben. Das berichtet unter anderem das Portal "10 News". Der Film-Star war in seinen letzten Stunden nicht allein. "Sam war im Kreise seiner Familie und verstarb mit der Würde, die sein ganzes Leben geprägt hat", teilten die Hinterbliebenen mit. Der Verlust traf das Umfeld des 78-Jährigen dennoch unvorbereitet. "Der Verlust war plötzlich und unerwartet, aber gesegnet von der Tatsache, dass Sam krebsfrei blieb", lautet das offizielle Statement weiter.
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Dem Personal des St Vincent’s Private Hospital drückte die Familie zudem ihren tiefsten Dank für die "unglaubliche Pflege" aus. Bis weitere Details bekannt gegeben werden, wird um Privatsphäre gebeten, während die Familie diesen "unermesslichen Verlust" verarbeitet. Neill hinterlässt vier Kinder und acht Enkelkinder.
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Kampf gegen den Blutkrebs
Noch im März 2023 hatte der Hollywood-Star öffentlich gemacht, dass er sich bereits seit einem Jahr einer Chemotherapie unterzog. Er war an einem angioimmunoblastischen T-Zellen-Lymphom, einer aggressiven Form von Blutkrebs im dritten Stadium, erkrankt. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Krebs auf dem Rückzug, dennoch betonte Neill, dass er weiterhin monatliche Chemotherapien benötige. Seine gesundheitlichen Rückschläge thematisierte er offen in seinen im Jahr 2023 veröffentlichten Memoiren "Did I Ever Tell You this?", die auch zahlreiche Anekdoten aus seiner langen Karriere auf der Leinwand enthalten.
Im April hatte Sam Neill noch Entwarnung gegeben: Er war nach fast fünf Jahren Kampf gegen Blutkrebs krebsfrei. Doch nun ist er verstorben.
"Jurassic Park": Mit dieser Rolle wurde Sam Neill weltberühmt
Weltweite Berühmtheit erlangte Neill im Jahr 1993 in der Rolle des Dr. Alan Grant in Steven Spielbergs Blockbuster "Jurassic Park". Als Paläontologe mit Hut und Halstuch floh er auf einer fiktiven Insel vor der Küste Costa Ricas vor T-Rex und Velociraptoren. Sein Gesicht prägte sich damals bei einem Millionenpublikum ein. Für die Fortsetzungen "Jurassic Park III" und "Jurassic World: Dominion" kehrte er später in seine ikonische Rolle zurück.
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Der Darsteller war jedoch nicht nur auf das Dino-Franchise beschränkt. Er bewies sein Talent in zahlreichen weiteren Produktionen, darunter Jane Campions Oscar-Drama "Das Piano", der Thriller "Dead Calm", "The Hunt for Red October" oder der Sci-Fi-Horror "Event Horizon". Auch in erfolgreichen Serienhits wie "Peaky Blinders" und "The Tudors" war der Neuseeländer zu sehen.
Ein ruhiges Leben in Neuseeland
Große Gesten und lautes roter-Teppich-Getöse brauchte der am 14. September 1947 im nordirischen Omagh geborene Star nie. Bereits als Kind zog er mit seiner Familie nach Neuseeland, wo er schließlich auch seinen dauerhaften Lebensmittelpunkt fand. In Alexandra auf der Südinsel betrieb er sein eigenes Weingut namens "Two Paddocks". Dort zeigte er sich im Netz bevorzugt mit Tieren, seinen Reben und viel trockenem Humor.
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