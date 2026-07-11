Weltrekord geknackt
22.141 Glatzköpfe: Pitbull sorgt für Mega-Rekord
Für den Rekordversuch versammelten sich tausende Besucher mit Glatzenkappen, Sonnenbrillen und weißem Hemd – ganz im typischen Look des Musikers. Am Ende zählten die Guinness-Richter 22.141 Personen, die gleichzeitig eine Glatzenkappe trugen. Damit wurde der Rekord für die größte Ansammlung von Menschen mit Glatzenkappen aufgestellt.
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Fan-Trend wurde zum Weltrekord
Die Idee entstand aus einem Internet-Phänomen. Seit Jahren erscheinen Fans bei Pitbull-Konzerten als Doppelgänger ihres Idols. Der Trend wurde in den sozialen Medien immer größer und entwickelte sich schließlich zu einem offiziellen Weltrekordversuch. Bereits im Februar hatte Pitbull angekündigt, mit seinen Anhängern Geschichte schreiben zu wollen.
Selbst Pitbull musste eine Glatzenkappe tragen
Besonders kurios: Obwohl Pitbull selbst eine Glatze hat, musste auch er für den Rekord eine Glatzenkappe aufsetzen. Nur so durfte er offiziell mitgezählt werden. Vor dem Konzert wurde ihm die Guinness-Urkunde überreicht.
Der Rapper zeigte sich nach dem Erfolg überwältigt und bedankte sich bei seinen Fans. Der Hyde Park verwandelte sich damit für einen Abend in ein Meer aus tausenden Pitbull-Doppelgängern – und in die Kulisse eines neuen Weltrekords.
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