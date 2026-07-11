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Infantino-Wahnsinn: Statt 48 bald 64 Teams bei WM

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Infantino will mehr.
© GEPA pictures/ ZUMA Press/ Action Plus Sports/ Alec Brown
FIFA-Präsident Gianni Infantino kann sich eine erneute Erweiterung des WM-Teilnehmerfeldes von derzeit 48 auf 64 Nationen vorstellen.
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Das seien alles Themen, über die man "auf jeden Fall" nach der WM nachdenken solle, sagte Infantino in der vergangenen Woche dem Schweizer Portal "blue Sport" auf die Frage einer möglichen Erweiterung. Die ganze Welt müsse von der WM träumen dürfen und "nicht nur Europa und Südamerika", sagte der Schweizer weiter.

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Erweiterung sei "riesiger Erfolg"

Mit Blick auf das laufende Turnier in den USA, Mexiko und Kanada meinte der FIFA-Boss, die Erweiterung sei "ein riesiger Erfolg". "Man sieht, die Qualität von den Teams ist allgemein extrem hoch und wird höher, höher und höher, überall auf der Welt." Für kleine Nationen sei ein größeres Teilnehmerfeld eine Möglichkeit und ein Ansporn, an einer WM teilzunehmen.

Das Teilnehmerfeld war für die WM in den USA, Mexiko und Kanada von 32 auf 48 Mannschaften erhöht worden. Durch die höhere Teilnehmerzahl war das erste Mal ein Sechzehntelfinale gespielt worden. Insgesamt wird die Rekordzahl von 104 Matches gespielt.

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