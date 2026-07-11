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Herzenswunsch

Schwerkranke Annika reist zu Helene Fischer nach Wien

Helene Fischer
© Thomas Zeidler
Ehrenamtliche Wunscherfüller machen den großen Traum eines schwer kranken Helene Fischer Fans wahr. Für die 24-jährige Annika geht es zu einem ganz besonderen Treffen.
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Am Samstag steht für die schwerkranke Annika der wohl emotionalste Tag des Jahres an. Gegen Mittag brechen ehrenamtliche Wunscherfüller auf, um der 24-Jährigen ihren großen Wunsch zu erfüllen. Sie darf zum Konzert nach Wien reisen, um Helene Fischer live zu erleben.

Ein ganz besonderes Treffen

Für Annika ist es das Größte, ihrem Idol ganz nahe zu sein und sie singen zu hören. Neben dem Konzertbesuch wartet ein weiteres Highlight auf sie: Sie wird den Superstar und die Crew persönlich treffen. Dieses unvergessliche Erlebnis wird sie gemeinsam mit ihrer Patentante verbringen. Die Wunscherfüller "Rollende Engel" setzten zuvor alles daran, dieses Ereignis auf die Beine zu stellen.

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Ärzte geben grünes Licht

Helene Fischer
Helene Fischer © Thomas Zeidler

Bis zuletzt stand das Vorhaben unter dem Vorbehalt ihres Gesundheitszustands. Doch nun gibt es Gewissheit: Die Ärzte im Krankenhaus haben ihr Bestes gegeben und am Freitag offiziell "Grünes Licht" erteilt. Mit der Bestätigung "Annika ist transportfähig" steht der Reise nichts mehr im Weg. Die Wunscherfüller freuen sich für sie und erwarten den Konzertbeginn mit großer Vorfreude.

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