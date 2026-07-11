Herzenswunsch
Schwerkranke Annika reist zu Helene Fischer nach Wien
Am Samstag steht für die schwerkranke Annika der wohl emotionalste Tag des Jahres an. Gegen Mittag brechen ehrenamtliche Wunscherfüller auf, um der 24-Jährigen ihren großen Wunsch zu erfüllen. Sie darf zum Konzert nach Wien reisen, um Helene Fischer live zu erleben.
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Ein ganz besonderes Treffen
Für Annika ist es das Größte, ihrem Idol ganz nahe zu sein und sie singen zu hören. Neben dem Konzertbesuch wartet ein weiteres Highlight auf sie: Sie wird den Superstar und die Crew persönlich treffen. Dieses unvergessliche Erlebnis wird sie gemeinsam mit ihrer Patentante verbringen. Die Wunscherfüller "Rollende Engel" setzten zuvor alles daran, dieses Ereignis auf die Beine zu stellen.
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Ärzte geben grünes Licht
Bis zuletzt stand das Vorhaben unter dem Vorbehalt ihres Gesundheitszustands. Doch nun gibt es Gewissheit: Die Ärzte im Krankenhaus haben ihr Bestes gegeben und am Freitag offiziell "Grünes Licht" erteilt. Mit der Bestätigung "Annika ist transportfähig" steht der Reise nichts mehr im Weg. Die Wunscherfüller freuen sich für sie und erwarten den Konzertbeginn mit großer Vorfreude.
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