In Salzburg soll sich offenbar das schlechteste Restaurant in ganz Österreich befinden. Neben schlechtem Essen und teuren Preisen soll der Besitzer sogar einen Gast mit einem gebrochenen Glas-Aschenbecher attackiert haben.

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Der bekannte Foodblogger "mosakeneats" hat seine Follower gefragt, ob er das offenbar schlechteste Restaurant Österreichs testen soll. Dabei handelt es sich um das Salzburger Lokal "Tokyo Japanese Restaurant".

Als Erstes ist der Influencer "salzburgsenf" auf das Lokal gestoßen. Bei Google hat das Restaurant bei 1.577 Bewertungen nur 1,5 Sterne. Auf der Reiseplattform Tripadvisor liegt die Bewertung sogar bei nur 1,2 Sternen. Über die Bewertungen sagt mosakeneats in seinem Video: "So was habe ich noch nie gesehen."

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Enttäuschte Gäste berichten, dass sie mit günstigen Preisen angelockt worden sind. Im Lokal wurden die Gäste mit komplett anderen Preisen überrascht. Bei den Getränken standen sogar keine Preise. Zusätzlich soll es sich beim Essen um aufgewärmte Tiefkühlspeisen handeln.

Gäste vom Besitzer attackiert

Jedoch ist das nicht die Spitze des Eisbergs. Ein Reddit-Nutzer berichtete vor zwei Jahren, dass er vom Besitzer des Restaurants attackiert wurde. Dabei wurde der Nutzer, der als Tourist in Salzburg war, vom Besitzer auf einen Platz gesetzt. Der Betroffene fragte nach einem Getränk. Der Besitzer sagte, dass er ihm auch etwas zum Essen bringen würde. Der Tourist schaute die Bewertungen nach und realisierte sofort, dass es sich hierbei um eine Touristenfalle handle.

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Er wollte das Restaurant verlassen, bevor der Besitzer zurück war. Jedoch wurde der Nutzer von ihm verfolgt. Dieser versuchte, ihn ins Restaurant zurückzuziehen. Der Besitzer forderte vom Touristen, dass er das Getränk bezahlen muss, sonst würde er die Polizei rufen. Der Tourist ignorierte die Drohung und versuchte, das Lokal zu verlassen. Doch der Besitzer wurde aggressiv. Er zerstörte einen Aschenbecher aus Glas und schlug den Touristen auf den Arm. Das Opfer rannte zu seinem Hotel zurück. Der Besitzer floh laut dem Reddit-Nutzer in die andere Richtung. Es gibt keine weiteren Informationen über die Folgen des Vorfalls.

Das Reddit-Posting vom Opfer der Attacke © Reddit (Screenshot)

Trotz der Horror-Bewertung möchte mosakeneats das Restaurant gerne testen und selbst erfahren, ob die Bewertungen stimmen. Aber: Er will nicht alleine dorthin fahren. Der Influencer fragt dabei seine Follower, wer gerne mit ihm das Restaurant besuchen will.