Hitze-Hammer trifft uns mit voller Wucht!

Nach einer kurzen Verschnaufpause kehrt der Hochsommer mit voller Wucht nach Österreich zurück.

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Bereits am Wochenende steigen die Temperaturen wieder deutlich an, zu Beginn der neuen Woche setzt sich dann ein kräftiges Hochdruckgebiet über Mitteleuropa fest. Die Folge: viel Sonnenschein, kaum Niederschlag und Temperaturen von bis zu 35 Grad.

Schon am Freitag werden in weiten Teilen des Landes 26 bis 33 Grad erreicht. Während sich im Süden und Westen vereinzelt Regenschauer und Gewitter bilden können, bleibt es in den meisten Regionen freundlich. Auch das Wochenende präsentiert sich überwiegend sonnig. Lediglich im Süden sind am Samstagnachmittag einzelne Gewitter möglich, am Sonntag ziehen im Norden und Osten zeitweise einige Wolken durch. Die Höchstwerte liegen dennoch meist zwischen 25 und 33 Grad.

Bis zu 35 Grad

Ab Montag nimmt die Hitze weiter zu. Das Hochdruckgebiet sorgt laut Geosphere Austria für viel Sonnenschein und weitgehend trockene Verhältnisse. Die Temperaturen steigen auf 27 bis 34 Grad.

Der Höhepunkt der neuen Hitzewelle wird am Dienstag erwartet. Dann sind verbreitet 28 bis 35 Grad möglich. Gleichzeitig nimmt die Schwüle zu, wodurch die Hitze vielerorts noch belastender empfunden werden dürfte. Nur im Bergland, vor allem in Tirol, sind am Nachmittag vereinzelt Wärmegewitter oder kurze Schauer nicht ausgeschlossen.

Auch die weiteren Aussichten deuten zunächst auf sommerliches Wetter hin. Am Mittwoch bleibt es vielerorts heiß und schwül, ehe im Tagesverlauf regional Regenschauer und Gewitter entstehen können. Trotz der örtlichen Gewitter dürfte die Hitze in vielen Landesteilen vorerst anhalten. Damit steuert Österreich nach der kurzen Abkühlung bereits auf die nächste Hitzewelle zu.