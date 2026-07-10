Erstmals mehr als 100.000 Nächtigungen im Mai

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Linz. Die Landeshauptstadt setzt ihren erfolgreichen touristischen Kurs fort: Im Mai 2026 wurden erstmals mehr als 100.000 Nächtigungen in der Landeshauptstadt verzeichnet. Mit 103.493 Nächtigungen liegt der Mai um 5,8 Prozent über dem Vorjahreswert und markiert damit einen neuen Höchstwert für diesen Monat.

Auch die Entwicklung seit Jahresbeginn zeigt klar nach oben: Von Jänner bis Mai 2026 wurden in Linz insgesamt 409.269 Nächtigungen gezählt. Das entspricht einem Plus von sieben Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Starkes Kulturangebot

Tourismusstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (ÖVP): "Linz bestätigt einmal mehr seine starke Entwicklung als Kultur-, Tourismus- und Wirtschaftsstandort. Erstmals mehr als 100.000 Nächtigungen in einem Mai sind ein deutliches Signal: Unsere Stadt gewinnt weiter an Anziehungskraft. Die positive Entwicklung zeigt, dass Linz mit seinem starken Kulturangebot, hochwertigen Veranstaltungen, attraktiven Betrieben und einer klaren Positionierung als moderne Stadt an der Donau immer mehr Menschen erreicht."